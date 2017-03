Điều tra viên sốt sắng gọi người nhà bị can trả nợ

“Sếp chỉ đạo sao anh làm vậy...” Điều tra viên tên T. (Công an huyện Bù Gia Mập): - Anh gọi chú để nói chú biết là mọi chuyện cứ phải cẩn thận nha. Ông Dần: - Là sao anh, em không rõ. Là sáng mai cầm tiền lên chỗ anh? Ông T. : - Thì chuyện cầm tiền lên thì tao đ.. nói rồi. Đó là đương nhiên rồi. Nhưng lỡ may chú đưa tiền cho bà D., bà T. là mình rách hết việc. Cứ cầm tiền lên chỗ anh để anh triệu tập họ lên. Cứ phải đâu ra đấy, đừng dại đưa ngang cho người ta… Anh dặn nè: Thứ nhất, chuyện mang tiền lên là đương nhiên. Thứ hai, bà già nói là phải lo cho bà ấy ra để bà ấy ăn tết, để còn làm việc. Nhưng chú phải kiếm người có uy tín, tất nhiên là có uy tín với sếp chứ không phải với anh. Phải kiếm người có uy tín lên gặp sếp nói chuyện chứ chú lên không có tiếng nói gì. Ông Dần: - Dạ em biết rồi nhưng mấy bữa trước lên gặp anh H. (một lãnh đạo Công an huyện Bù Gia Mập) nhưng căng thẳng quá… Ông T.: - Căng thẳng là do bà già chú từ chối nhưng giờ viện nó phê cái lệnh rồi nên bà già đồng ý… Do bà già trước không đồng ý khắc phục hậu quả nên ông H. tức. Bây giờ em phải kiếm người có uy tín. Mọi chuyện bây giờ ngoài nói chuyện với anh H. ra thì em chỉ nói chuyện với anh thôi. Đừng khơi khơi mang tiền lên mà phải nhờ người có uy tín để người ta có tiếng nói. Ông Dần: - Nếu em nhờ người có uy tín lên thì gặp anh H. là ok chứ anh? Ông T.: - Lên gặp nhưng phải có thiện chí… Hồ sơ anh làm thì anh đề xuất anh quyết định…. Bây giờ nhà có vách ngách có lỗ tai. Mai chú lên một mình là không được đâu đấy. Mà phải có người đại diện lên, có tiếng nói, quen biết với sếp. Anh làm theo hồ sơ, sếp chỉ đạo sao anh làm vậy… anh điện nhắc nhở vậy. ___________________________________

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước thông tin: “Hiện ban giám đốc công an tỉnh cũng đã yêu cầu công an huyện báo cáo. Vụ án này cơ quan điều tra làm đúng trình tự, thủ tục theo luật định, VKS đã phê chuẩn các lệnh của công an chứ không tùy tiện. Hiện vụ án cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ. Còn thông tin về điều tra viên có gợi ý đó là phản ánh một chiều của ông Dần”. Trong khi đó, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Ban giám đốc đã giao cho văn phòng cơ quan CSĐT (Phòng PC44) công an tỉnh làm rõ vụ việc”.