Điều tra vụ chết bất thường sau khi bị tạm giữ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công an huyện Quốc Oai cho hay ngày 31-7, công an huyện tham gia cưỡng chế một căn nhà ở thị trấn Quốc Oai. Tại đây, ông Nguyễn Quảng Trường bị bắt giữ vì cản trở người thi hành công vụ. Hiện vụ án đã được Công an huyện Quốc Oai chuyển hồ sơ cho Công an TP Hà Nội điều tra.

Một số người dân chứng kiến vụ giải tỏa cho biết tại thời điểm này, ông Trường có biểu hiện say rượu. Khi thấy lực lượng cưỡng chế, ông Trường đi vào bên trong ngôi nhà bị giải tỏa để xem. Sau đó, ông Trường có lời qua tiếng lại, cự cãi với lực lượng chức năng nên đã bị bắt giữ cùng một số người khác. Đến sáng 3-8, người nhà ông Trường bất ngờ được thông báo ông Trường đã chết.

PV tiếp tục tới Công an TP Hà Nội để tìm hiểu sự việc nhưng nơi đây từ chối cung cấp thông tin.

Theo lời gia đình, khi bị bắt giữ, ông Trường hoàn toàn khỏe mạnh, cái chết này có nhiều bất thường. Do vậy, họ mang quan tài tập trung tại nhà xác BV Đa khoa Quốc Oai, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Trường.

