Điều tra vụ gần 20.000 thuê bao truyền hình mất tín hiệu do đứt cáp

Theo một số người dân ở đường Trần Nhật Duật (Hải Phòng), sáng 5-7, họ thấy một số người mặc đồng phục ngành điện dùng ô tô thang hạ cáp truyền hình. Công nhân của Công ty CP Điện tử tin học Viễn thông (Eliteco), đơn vị đầu tư và khai thác dịch vụ này ở TP Hải Phòng, phát hiện và hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, xe của những người mặc đồng phục ngành điện rời khỏi hiện trường.

Được biết từ năm 2001, Eliteco ký hợp đồng thuê cột điện với Công ty Điện lực Hải Phòng để treo dây cáp. Ngày 1-7, Điện lực Hải Phòng ra thông báo hạ cáp truyền hình ra khỏi hệ thống cột điện với lý do “Để bảo đảm an toàn lưới điện” và do Eliteco chưa ký lại hợp đồng thuê cột.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Hồng Quang, Phó phòng Tổng hợp, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, khẳng định: “Việc cắt cáp của truyền hình cáp Điện lực Hải Phòng không biết. Chúng tôi chỉ chỉ đạo tháo dỡ. Tháo dỡ khác với cắt đứt”.

Ngay sau sự cố nói trên, Eliteco đã có đơn gửi Công an TP Hải Phòng yêu cầu làm rõ…