Điều tra vụ nhiều người ngất xỉu tại Siêu thị Big C

(PL)- Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc quan hệ công chúng Siêu thị Big C, ngày 15-3 xác nhận tại khu vực bãi đỗ xe tầng hầm tòa nhà The Garden (Hà Nội) tối 14-3, do có sự cố về hệ thống điều hòa, thông khí nên một số nhân viên và khách hàng đang mua sắm tại siêu thị (đặt tại tầng hầm của tòa nhà) đã bị chóng mặt, ngất xỉu, phải cấp cứu tại bệnh viện.



Một khách hàng ngất xỉu tại siêu thị Big C (Hà Nội) ngày 14/3. Ảnh: Hoàng Anh/Tiền Phong Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Phi cho hay các đơn vị chức năng đã làm việc với đại điện tòa nhà, tuy nhiên đại diện tòa nhà vắng mặt. Ông cho biết vào thời điểm trên, Trung tâm thương mại The Garden có một nghệ sĩ Hàn Quốc đến nên lượng người rất đông. Sau đó hàng trăm xe máy ứ đọng ở tầm hầm B2 cùng lúc nổ máy để ra ngoài khiến lượng khí thải tăng đột biến… Đại tá Trần Quang Trong, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, cho biết công an đã lập tổ điều tra xác minh vụ ngạt khí. Ông đã đề nghị TP Hà Nội tạm đình chỉ hoạt động của tòa nhà này để kiểm tra. HUY HÀ