Điều tra vụ trộm cọc thép chắn sóng ở cầu Cần Thơ

Vụ trộm do Công an TP Cần Thơ phát hiện bắt giữ. Công an Cần Thơ đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Vĩnh Long, nơi xảy ra vụ trộm cọc thép để tiếp tục điều tra.

Đầu tuần tháng 3 vừa qua, sau ba3 đêm mật phục, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang một sà lan chở hàng trăm tấn sắt, thép, trong đó có 16 cọc thép dài 8-12 m, mỗi cọc nặng chừng 0,6 tạ. Số cọc thép này dùng để xây dựng kè chắn sóng trụ tháp cầu Cần Thơ.

Tin ban đầu cho biết số cọc thép này do Bùi Đức Ái (công nhân tại cầu Cần Thơ ), Nguyễn Thái Thoan (giám sát), Nguyễn Ngọc Minh (lái xe cuốc) nhổ lên và sau đó thuê sà lan chở đi tiêu thụ nhưng bất thành.

Qua nguồn tin của nhân dân, thời gian qua Công an TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời phát hiện nhiều vụ trộm vật tư tại cầu Cần Thơ.

Cầu Cần Thơ đang được bảo vệ nghiêm ngặt để chuẩn bị cho ngày khánh thành trong tháng 4.

Theo TRẦN ĐỨC (TTO)