Công khai hút, chích giữa Sài Gòn - Bài cuối: Khó dẹp!

Trên các số báo trước chúng tôi phản ánh tình trạng người nghiện công khai tiêm chích, mua bán ma túy. Ngay sau khi báo đăng, công an đã cho người túc trực tại các điểm nóng, thu gom kim tiêm…

Tất cả điểm đen này công an đều biết nhưng không dẹp được vì đủ lý do.

Hóc Môn: Còn năm điểm đen về ma túy

Theo Công an huyện Hóc Môn, địa phương có chín tụ điểm phức tạp về ma túy, trong đó có khu vực An Sương giáp ranh với quận 12. Huyện đã chọn xã Bà Điểm là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy để tập trung chuyển hóa nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để, vẫn còn tình trạng lén lút mua bán, sử dụng ma túy khi vắng bóng công an.

Theo thống kê, Hóc Môn có gần 600 người nghiện, lại là cửa ngõ nên nhiều người nghiện ở quận 12, Bình Chánh, Bình Tân thường ghé qua mua bán, tiêm chích ma túy. Riêng xã Bà Điểm giáp ranh với ba phường của quận 12, lại có quốc lộ 1A và quốc lộ 22 ngang qua, nên người nghiện tại địa phương và “khách” tạt ngang mua bán, sử dụng ma túy càng gây phức tạp thêm.

“Công an huyện đã huy động lực lượng phối hợp với xã Bà Điểm chia thành các tổ tuần tra khu vực An Sương và lân cận để ổn định khu vực trên” - đại diện Công an huyện Hóc Môn cho biết.

Riêng khu vực An Sương (xã Bà Điểm), công an đã và đang tập trung triển khai các giải pháp để chuyển hóa địa bàn. Công an cũng điểm mặt các tụ điểm tiêm chích ma túy khác ở xã này là bãi đất trống rừng Ông Thanh, khu nghĩa trang dòng họ Mai ở ấp Hậu Lân. Huyện đã chỉ đạo có kế hoạch làm chuyển biến tình hình phức tạp về tệ nạn ma túy tại khu vực này.

Trong năm 2016, địa phương đã xử lý được nhiều điểm đen về nạn tiêm chích và đang chuyển hóa năm điểm phức tạp còn lại.



Lực lượng chức năng phường 21, quận Bình Thạnh tuần tra khu vực gầm cầu vượt Hàng Xanh và thu gom kim tiêm. Ảnh: N.TÂN

Bình Thạnh: Dẹp chỗ nọ, ló chỗ kia!

Theo Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh, Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM đã từng phản ánh với quận tình trạng người nghiện tập trung tiêm chích ở khu vực gầm cầu vượt Hàng Xanh. “Đa phần người nghiện đến khu vực cầu vượt Hàng Xanh sử dụng ma túy là theo kiểu qua đường. Đây là khu vực giao nhau giữa các tuyến đường lớn, người nghiện các nơi tạt qua tiêm chích rồi bỏ đi” - Đội CSĐT cho biết.

Theo công an, năm qua quận đã dẹp tụ điểm tiêm chích ở hẻm 100 đường Đinh Tiên Hoàng (phường 1, quận Bình Thạnh). Công an quận đưa toàn bộ người nghiện đi xử lý, cho lập chốt dân phòng để tránh tái diễn. Ở khu vực tiêm chích cầu Văn Thánh (phường 25), quận cũng xử lý dứt điểm, bắt nhiều người trong một gia đình chuyên cung cấp ma túy cho người nghiện.

Khó dẹp hết…

Theo Công an quận Bình Thạnh, người nghiện tiêm chích đa phần thuộc diện lang thang, khó quản lý. Những người có nơi cư trú thì thủ tục đưa vào cơ sở nhiêu khê…

“Những người nghiện có nơi cư trú ổn định, sau khi tòa xử đưa đi cai nghiện tập trung, phải đợi ba ngày quyết định mới có hiệu lực. Thời gian này họ hay bỏ trốn nên nhiều khi tòa xử ba người, đưa đi cai nghiện chỉ được một, tỉ lệ tái nghiện lại khá cao, gây không ít khó khăn cho việc dẹp bỏ các điểm đen tiêm chích ma túy” - đại diện Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh nói.

Còn Công an huyện Hóc Môn cũng nhìn nhận việc xác minh tình trạng cư trú của người nghiện; đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thực tế vẫn còn gặp khó, chương trình hỗ trợ, giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả chưa cao… nên tình trạng tái nghiện, nghiện mới tiếp diễn, kéo theo tình trạng tiêm chích ma túy tràn lan.

Như cái vòng luẩn quẩn: Nghiện, tái nghiện… và công an, chính quyền các địa phương cứ phải “theo đuôi” dẹp bỏ các điểm đen về tiêm chích. Điều này không chỉ ở TP.HCM mà hầu hết các địa phương đang phải đối mặt.