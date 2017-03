Dìm chết bé gái 3 tuổi, cướp 1,4 phân vàng

Theo cáo trạng, sáng 9-1-2011, người dân phát hiện thi thể một bé gái trôi dạt vào chân cầu Đình (ấp 4, thị trấn Giá Rai) nên báo công an.



Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Ngọc Anh Thư (3 tuổi) con của anh Nguyễn Trường Giàu và chị Ngô Thị Mận (cùng ngụ ấp 4, thị trấn Giá Rai).



Qua điều tra truy xét, cơ quan công an xác định Đang chính là kẻ thủ ác.



Đang khai nhận do quen biết với chị Mận nên thường xuyên sang nhà chị này chơi.



Sáng 8-1, lợi dụng lúc chị Mận không để ý, Đang bế cháu Thư đi ra bờ sông rồi dìm đến chết, sau đó chiếm đoạt đôi hoa tai vàng 18k, trọng lượng 1,4 phân.



Theo Kh. Châu (NLĐO)