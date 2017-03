Đình chỉ bốn cán bộ Trung tâm đăng kiểm

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa, nơi bốn cán bộ bị đình chỉ, công tác

Sáng ngày 16-12, trao đổi qua điện thoại, ông Trịnh Xuân Bài, Chánh văn phòng Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với bốn cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (đóng tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Lý do đình chỉ là do bốn cán bộ này làm sai các quy trình nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra xe. Khi phóng viên xin được tiếp cận tên tuổi của bốn cán bộ vị phạm thì ông Bài từ chối với lý do đang bận họp. Liên lạc với ông Vương Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT, thì ông đang bận đi Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 4-2014, Sở GTVT Thanh Hóa cũng tiến hành kỷ luật 7 cán bộ thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, do vi phạm trong quá trình kiểm định chiếc xe tải mang BKS 36C - 01686.

Hội đồng kỷ luật đã ra quyết định khiển trách đối với ông Lâm Minh Phúc, Giám đốc trung tâm đăng kiểm, vì để viên chức cấp dưới vi phạm gây hậu quả trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp; cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách dây chuyền kiểm định, do không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền vi phạm gây hậu quả trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Hội đồng kỷ luật cũng đưa ra hình thức cảnh cáo đối với 4 đăng kiểm viên là ông Vương Tiến Sơn, Mai Văn Cường, Trịnh Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Bình. Cả bốn người ngày đều phạm lỗi không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nghề nghiệp trong khi hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Đối với ông Phạm Vũ Huy, Tổ trưởng phụ trách dây chuyền kiểm định công đoạn 5, ngoài nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo còn bị giáng chức tổ trưởng.