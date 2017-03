Đình chỉ công tác các cán bộ kiểm sát “chạy án”

Ngày 1-2, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) bắt quả tang Mạc Văn Tuấn đang trộm cắp tại KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh). Phát hiện Tuấn còn liên quan đến băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp ở quận Thủ Đức nên Công an huyện Bình Chánh đã chuyển cho Công an quận Thủ Đức giải quyết.

Cho dù không được phân công thụ lý vụ án nhưng thượng sĩ Nguyễn Tú Anh - cán bộ điều tra đã tìm cách tiếp cận với vợ Tuấn và ra giá 60 triệu đồng để "chạy" cho Tuấn được tại ngoại. Ngày 6-2, vợ nghi phạm đưa cho Tú Anh 30 triệu đồng. Hai bên lập giấy biên nhận đồng thời cam kết số còn lại đưa ngay sau khi Tuấn được thả.

Ngày 7-2, Tú Anh gọi điện thoại cho vợ Tuấn thông báo cuối buổi chiều Tuấn sẽ được thả và yêu cầu chi nốt 30 triệu đồng. Tại một quán cà phê trên đường Thống Nhất (quận Thủ Đức), khi Nguyễn Tú Anh cùng Nguyễn Đình Phú, kiểm sát viên quận Thủ Đức đang chờ nhận tiền thì bị lực lượng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B, Bộ Công an) bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định tham gia "chạy án" còn có kiểm sát viên Nguyễn Văn Thủy là người trực tiếp thụ lý vụ án. Thủy "ăn" 20 triệu đồng còn 10 triệu đồng Tú Anh và Phú chia nhau. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền phạm pháp trên cùng "giấy biên nhận chạy án" của nhóm này.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Tú Anh đã bị tước quân tịch, chờ xử lý.

