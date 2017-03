Đình chỉ điều tra bị can vụ chủ tịch huyện mất tiền

Đây là một vụ án được dư luận xã hội quan tâm do có nhiều tình tiết mâu thuẫn trong kết quả điều tra và TAND huyện Phong Thổ trả lại hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.

Ngày 20-4-2009, ông Nguyễn Văn Diện, lúc đó là Quyền chủ tịch UBND huyện Phong Thổ khai báo bị mất 145 triệu đồng, cùng một số tiền trong phong bì để trong két sắt tại phòng làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Thổ đã điều tra, xác định nghi can là anh Hoàng Tiến Yên, sinh năm 1984, nhân viên bảo vệ trụ sở UBND huyện Phong Thổ đã trộm cắp số tiền trên.

Ngày 18-11-2009, VKS huyện Phong Thổ đã có quyết định truy tố và tòa án huyện Phong Thổ đã đưa ra xét xử ngày 25-12-2009.

Tuy nhiên, trước tòa anh Yên khai đã bị bức cung, mớm cung. Cùng với hàng loạt các tình tiết trong hồ sơ vụ án không khớp với lời khai của bị cáo và người bị hại, tòa án huyện đã quyết định trả hồ sơ vụ án lại cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra bổ sung.

Nay đã hết thời hạn điều tra, song cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Thổ không tìm ra được chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của anh Yên.

Ngày 23-1-/2010, sau khi họp liên ngành tố tụng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Thổ ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với lý do “đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện phạm tội”.

Anh Yên bị tạm giam gần 9 tháng, được tạm tha ngày 7-1-2010 trong một quyết định “thay đổi biện pháp ngăn chặn” đối với bị can trong quá trình điều tra, trước khi có quyết định đình chỉ điều tra bị can.

