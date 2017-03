Đình chỉ điều tra nhưng vẫn cấm đi khỏi nơi cư trú!

Anh dùng tay tát bà T. hai cái. Sau vụ đánh nhau đó, bà T. bị gãy chân.

Bất ngờ, ngày 25-4-2013 (tức gần hai năm sau ngày xảy ra sự việc), anh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Một tháng sau (ngày 24-5), Cơ quan CSSĐT Công an quận Bình Tân ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh với lý do “đã hết thời hạn điều tra mà chưa đủ căn cứ chứng minh anh là người trực tiếp gây ra vết thương làm gãy xương đùi phải của bà T.”.

Điều đáng nói là đến giai đoạn này, thay vì trả tự do hoàn toàn cho anh Dũng thì ngày 31-5, VKSND quận Bình Tân ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với anh, từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Từ đó đến nay anh khiếu nại khắp nơi nhưng chưa được cơ quan nào giải quyết. Anh cho biết mình không hề nhận được quyết định nào hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra đối với anh.

Ngày 27-9, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với công an và VKSND quận Bình Tân để tìm hiểu vụ việc. Trung tá Nguyễn Đình Ngọc, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Bình Tân, hẹn trong vòng một tuần sẽ có công văn hoặc trả lời trực tiếp cho báo.

Tương tự, đại diện VKSND quận Bình Tân cũng hẹn sẽ trả lời trong vòng một tuần. Tuy nhiên, đến nay đã hơn nửa tháng, hai cơ quan này vẫn chưa có trả lời chính thức về vụ việc này.

Anh Dũng cho biết: “Ngày 11-10, kiểm sát viên Huỳnh Duy Dũng phụ trách vụ án này đã mời tôi đến VKS “để lấy lời khai lại”. Tôi đến nhưng đã từ chối khai báo vì tất cả lời khai đã có trong hồ sơ vụ án và vụ án cũng đã được đình chỉ từ lâu”.

Theo TS Lê Nguyên Thanh, giảng viên khoa Luật hình sự - ĐH Luật TP.HCM, Điều 164 BLTTHS quy định trường hợp đã hết thời hạn điều tra mà chưa chứng minh được tội phạm là một căn cứ để cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ điều tra, nếu thấy quyết định có căn cứ thì VKS phải trả lại hồ sơ để cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền; nếu thấy quyết định không có căn cứ thì hủy bỏ và yêu cầu phục hồi điều tra; nếu thấy đủ căn cứ để truy tố thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và ra quyết định truy tố.

Về nguyên tắc, muốn điều tra lại thì phải phục hồi điều tra. Không thể mất bốn tháng để nghiên cứu một cái quyết định đình chỉ. Trong vụ này, nếu đã bốn tháng từ ngày công an đình chỉ điều tra, VKS không ra quyết định hủy bỏ mà vẫn chưa trả tự do cho anh Dũng là đã thực hiện không đúng quy định pháp luật.

PHƯƠNG LOAN - XUÂN NGỌC