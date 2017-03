Đình chỉ điều tra sau 22 năm khởi tố

Sau 22 năm khiếu nại về việc Công an huyện Thốt Nốt, Hậu Giang (nay là quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đình chỉ điều tra không đúng, mới đây ông Lê Văn Chuẩn nhận kết luận điều tra lại của Công an TP Cần Thơ. Theo đó, công an tiếp tục đình chỉ điều tra với ông vì công an cho rằng hành vi của ông không còn nguy hiểm cho xã hội…

Sửa sai quyết định của 22 năm trước

Như chúng tôi đã thông tin, ông Chuẩn nguyên là phó chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc, huyện Thốt Nốt, tỉnh Hậu Giang. Cuối năm 1991, ông bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN. Đến tháng 10-1992, Công an huyện Thốt Nốt ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông về tội tham ô tài sản XHCN, chuyển sang xử lý hành chính.

Sau đó chẳng thấy cơ quan nào xử lý hành chính ông, còn bản thân ông thì ròng rã 22 năm liên tục khiếu nại, kêu oan đòi bồi thường…

Về vụ việc này, cuối năm 2013 VKS quận Thốt Nốt thừa nhận quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ điều tra bị can có sai sót nghiêm trọng về tội danh vì cán bộ điều tra ghi nhầm, lãnh đạo công an huyện không kiểm tra. Riêng việc khởi tố ông Chuẩn là có căn cứ, không oan sai.





Ông Chuẩn cho biết sẽ khiếu nại cách xử lý của công an huyện. Ảnh: GT

Sau khi báo phản ánh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ rút hồ sơ vụ ông Chuẩn lên xem xét. Giữa tháng 3-2014, Công an TP Cần Thơ có quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của Công an huyện Thốt Nốt trước đây và đến ngày 31-3, Công an TP Cần Thơ có kết luận điều tra về vụ án của ông Chuẩn (kết luận số 20/KLĐT). Trong Kết luận 20/KLĐT, Công an TP Cần Thơ cho rằng do diễn biến của tình hình, hành vi của ông Chuẩn không còn nguy hiểm cho xã hội nên công an quyết định đình chỉ điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Chuẩn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN.

Sửa sai chưa đúng

Về việc công an đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can nêu trên, luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) nêu ý kiến: Sau 22 năm bị khởi tố mới ra kết luận điều tra là quá lạ. Bởi luật chỉ quy định khi hết thời hạn điều tra mà cơ quan điều tra không chứng minh được tội phạm thì phải đình chỉ điều tra. Còn đình chỉ điều tra rồi mà sau đó phát hiện tình tiết mới để chứng minh tội phạm và còn thời hiệu thì phục hồi điều tra chứ không có quy định nào khác.

Về lý do đình chỉ “do diễn biến của tình hình” mà công an viện dẫn, ông Phong nói: Muốn xác định có “sự chuyển biến của tình hình” hay không công an phải dựa vào thực tế. Nhưng thực tế cho thấy kinh tế càng phát triển thì quan hệ tài sản càng phức tạp. Hiện tham nhũng đang làm nhức nhối xã hội nên không có căn cứ nào để cho rằng hành vi này không còn nguy hiểm cho xã hội.

Còn một luật sư khác thì cho rằng công an ban hành kết luận điều tra vụ án đã xảy ra cách nay 22 năm là chưa phù hợp quy định pháp luật, cho thấy công an càng sửa càng sai. “Trong vụ án này, thời hiệu điều tra đã không còn, thời hiệu xử lý cũng đã hết nên việc đình chỉ điều tra bị can là khó thuyết phục. Nếu có chăng thì đình chỉ điều tra với lý do hết thời hiệu nhưng đình chỉ vì lý do hết thời hiệu thì phải bồi thường cho ông Chuẩn” - vị luật sư này nói.

Ông Chuẩn cho biết ông sẽ có ý kiến và tiếp tục khiếu nại việc đình chỉ này.

GIA TUỆ