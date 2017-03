Đình chỉ điều tra vụ án cắt xác người

Lý do đình chỉ điều tra do chuyển biến của tình hình, hành vi đánh bạc của bị can không còn nguy hiểm cho xã hội nữa và đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can phạm tội giết người. Như vậy, sau hơn chín năm xảy ra vụ án, đến nay hung thủ vẫn chưa được xác định.

Ngày 30-6-2000, nhân viên khách sạn Quyền Thanh phát hiện tại phòng Denchai thuê trọ có bốn túi chứa thi thể người bị cắt rời ra từng bộ phận. Nạn nhân được xác định là ông Ngũ Lương (mất tích cách đó ba ngày, khi ông nói với người nhà là đi gặp Denchai lấy tiền thắng độ bóng đá). Tháng 5-2003, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình Denchai về hai tội giết người và đánh bạc. Tuy nhiên, tháng 5-2004, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên hủy án vì cho rằng chưa đủ chứng cứ, yêu cầu điều tra bổ sung.

BÌNH MINH