Đình chỉ một Phó Tổng giám đốc vì sự cố sập giàn giáo ở Hà Đông

Chiếc xe taxi bị “cơn mưa" sắt thép và bê tông đổ sập xuống tại công trường đường sắt Cát Linh-Hà Động. (Ảnh: Việt Phương-Sơn Bách/Vietnam+)

Liên quan đến sự cố sụt xà mũ của dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường ngày 28/12 cho biết, trước mắt đã đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Bảo-Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý đường sắt thuộc Cục Đường sắt Việt Nam, ông Bảo là người trực tiếp theo dõi và giám sát thi công nhưng đã để xảy ra sự cố.



Đề cập đến nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự cố này, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do giàn giáo bị dịch chuyển, khi đổ bê tông, mất khả năng chịu lực dẫn đến sập hệ thống sàn.



Việc khắc phục sự cố đang được triển khai khẩn trương, theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, công việc này sẽ cố gắng giải quyết xong trong ngày hôm nay và ngày mai.



Nhà thầu thi công là Công ty Vinacantex (nhà thầu Việt Nam) là nhà thầu phụ của Tổng thầu EPC (Trung Quốc) tại dự án này cũng bị đình chỉ thi công để điều tra sự cố.



Như đã đưa tin, vụ sập giàn giáo công trình xây dựng xảy ra tại khu vực đối diện khách sạn Cầu Am 2, quận Hà Đông, Hà Nội. Một xe taxi đang lưu thông trên đường bị đè sập xuống.



Theo anh Nguyễn Bá Dương (sinh năm 1974, trú tại Dương Nội, Hà Đông), người lái xe taxi mang biển số 30V-8195 thuộc hãng "Quê Lụa," anh nhận chở 3 khách nữ từ Hà Nội về Hà Đông vào khoảng 3h30 sáng. Tới đoạn đường chạy qua khu vực bến xe Hà Đông cũ (đối diện khách sạn Cầu Am 2) thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn.



"Toàn bộ giàn giáo đổ sập xuống và đè lên đầu xe của tôi. Rất may, đã không có ai bị thương," anh Dương hoảng hồn kể lại.



Tại phần giàn giáo bị sập, theo quan, còn rất nhiều bê tông chưa khô. Đến thời điểm này, toàn bộ hiện trường sập giàn giáo đã được che kín. Đáng chú ý, khu vực xảy ra vụ này cách nơi từng xảy ra tai nạn chết người trước đó chỉ hơn 100m.



Ngay sau sự cố trên, Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức phát đi thông cáo báo chí trong đó yêu cầu làm rõ nguyên nhân, khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn giao thông.



Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt, đơn vị thi công, Tổng thầu và Tư vấn Giám sát cùng các bên có liên quan tiến hành xử lý ngay hiện trường để tìm nguyên nhân, khắc phục sự cố; phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phân luồng cho người dân đi lại đồng thời khẩn trương thu dọn hiện trường để đảm bảo giao thông.



Trước đó, vào ngày 6/11/2014, tại khu vực thi công xây dựng nhà ga Thanh Xuân III đường Nguyễn Trãi thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội, trong quá trình cẩu thép cây để thi công kết cấu phần trên ga Thanh Xuân III đã xảy ra sự cố làm một người điều khiển xe môtô bị tử nạn và hai người dân bị thương.



Ngay sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã tạm dừng thi công trên toàn bộ dự án để rà soát, thực hiện các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn thi công và hướng dẫn giao thông./.