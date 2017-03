Đình chỉ vụ án "chồng hiếp dâm vợ" trẻ con

Bởi lẽ hành vi của Kỳ trong thời điểm này không còn mang tính răn đe đối với xã hội, không còn gây nguy hiểm cho "bị hại" Trần Thị Diễm Trinh nên đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can Kỳ.



Năm 2002, bà Hạnh (mẹ Trinh) xin gia đình anh Kỳ để được tổ chức đám cưới con gái Diễm Trinh (lúc đó Kỳ 20 tuổi, Trinh 16 tuổi). Sau gần chín năm chung sống, có một con trai hơn 8 tuổi thì Trinh đã bỏ chồng, con đi theo người đàn ông khác. Tháng 5-2010, bà Hạnh đã tố cáo con rể về tội “giao cấu với trẻ em”.



Sau đó Công an huyện Krông Pa đã đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và được VKSND huyện Krông Pa phê chuẩn bắt tạm giam.





Theo TRẦN THẢO NHI (TTO)