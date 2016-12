Đình chỉ vụ án đối với ông Kim Quốc Hoa

Ngày 22-12, một nguồn tin cho biết VKSND tối cao vừa ra Quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Kim Quốc Hoa (71 tuổi), nguyên tổng biên tập báo Người cao tuổi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Xét thấy ông Kim Quốc Hoa đã nhận rõ được một số sai phạm, trong quá trình công tác được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, được tặng bằng khen của của Chính phủ và nhiều danh hiệu khác. Ngoài ra, ông Hoa đã bị xử lý hành chính nghiêm khắc, mức độ sai phạm không nguy hiểm cho xã hội. Cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với nguyên TBT báo Người cao tuổi.

Trước đó, tháng 5-2015, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Hoa về tội danh trên.

Cơ quan an ninh điều tra xác định ông Hoa đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên báo Người cao tuổi một số bài báo có nội dung sai sự thật làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức, công dân.

Bộ TT&TT cũng đã tiến hành thanh tra tại báo Người cao tuổi và kết luận cho thấy có nhiều sai phạm liên quan đến vai trò chỉ đạo, điều hành của ông Hoa.



Ông Kim Quốc Hoa, nguyên tổng biên tập báo Người cao tuổi được đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Ảnh: TTO

Từ đó, Bộ TT&TT ra quyết định thu hồi giấy phép trang thông tin điện tử; thu hồi tên miền nguoicaotuoi.org.vn; thu hồi thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa. Đồng thời, Bộ TT&TT cũng chuyển hồ sơ sang Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, làm rõ những sai phạm này, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước khi làm tổng biên tập báo Người cao tuổi, ông Hoa từng giữ các chức vụ: phó tổng biên tập phụ trách tờ Chiến sĩ hậu cần, tổng biên tập Tuổi trẻ Thủ đô, phó tổng biên tập phụ trách báo Lao động - Xã hội, tổng biên tập báo Xây dựng, tổng biên tập báo Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.