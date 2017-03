Đình chỉ vụ án "hiếp dâm vợ"

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa đã đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Mạnh Kỳ vì tội giao cấu với trẻ em.



Kỳ bị chính mẹ vợ tố cáo hiếp dâm con gái bà là T.T.D.T, dù Kỳ và T. đã có cưới xin từ năm 2002 và có với nhau một con trai hơn 8 tuổi.



Sau khi báo chí đăng bài: Bị bắt giam vì... hiếp dâm vợ, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, huyện Krông Pa đã có chỉ đạo để làm sáng tỏ vụ án. Trong đó có việc tạo điều kiện để bị can Phạm Mạnh Kỳ được tại ngoại trong thời gian điều tra vụ án.



Theo thông tin từ Viện KSND huyện Krông Pa, dù thời hiệu xử lý vụ án vẫn còn nhưng hành vi của Phạm Mạnh Kỳ không gây nguy hiểm cho vợ. Vụ việc nếu đem ra xét xử cũng không còn tính răn đe đối với xã hội.

Đây là một kết cục có hậu đối với Phạm Mạnh Kỳ bởi anh được tự do để nuôi dưỡng con trai của mình khi người vợ đã bỏ bê gia đình từ nhiều năm qua.





Theo Thiên Trúc (TNO)