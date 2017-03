“Đinh tặc” Nguyễn Văn Công bị tuyên 24 tháng tù

Công khai Sáng là người hướng dẫn đi mua thép về cắt, rồi hai anh em cùng đi rải đinh, tiền không hưởng mà bỏ cùng tiêu dùng chung với vợ chồng Sáng. Công muốn làm vì Sáng hứa kiếm nhiều tiền sẽ mở tiệm sửa xe riêng cho Công.



Sáng phủ nhận mọi việc dính đến việc rải đinh của Công và khai chỉ biết Công rải đinh từ khi Công bị công an bắt.



Sáng cho biết bố mình và bố Công là hai anh em kết nghĩa nên mới nhận Công vào học việc và nuôi ăn ở. Chiếc xe mà Công đi rải đinh là xe của Thịnh một người quen của Sáng gửi ở tiệm, chứ không phải xe của Sáng.



Công tố cáo Sáng nhưng không tìm ra được người thứ ba chứng minh Sáng có can dự vào nên tại phiên tòa Sáng chỉ bị triệu tập với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, chứ không phải là đồng phạm.



Lúc 16 giờ 40, phiên tòa đang tạm nghỉ để nghị án. Theo những chứng cứ và từ lời khai của các nhân chứng, Công bị VKS đề nghị mức phạt từ 18-24 tháng tù.



Sau khi nghị án HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Công 24 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản".





Đinh tặc Nguyễn Văn Công tại phiên tòa



Theo N. Phú (NLĐO)

Trước đó ngày 28-12, phiên tòa xét xử Công đã bị hoãn vì 2 trong 3 người bị hại (bị cán đinh do Công rải) không đến. Ở phiên tòa lần này, 2 trong 3 bị hại là là anh Đinh Quốc Nghiêm và Thạch Đạt đã có mặt. Dù vắng một bị hại nhưng phiên tòa vẫn diễn ra như dự kiến.Theo cáo trạng Công bị Viện KSND thị xã truy tố tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Theo đó Công có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.Trước đó, ngày 16-8, Công bị các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một bắt quả tang đang rải đinh trên đường.Theo kết luận điều tra của công an thị xã ngày 13-7, Nguyễn Văn Công (20 tuổi) vào làm trong tiệm sửa xe do ông Đinh Văn Sáng (cùng quê Ninh Bình) làm chủ trên đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một).Để được dạy nghề, Công đã dùng kéo trong tiệm cắt các miếng sắt mỏng mà Công đi mua ở vựa ve chai về, tạo thành các miếng sắt nhọn hình tam giác rồi rải trên đường, với mục đích làm hỏng ruột xe của người đi đường.Trong khoảng 1 tháng, Công đã rải đinh khoảng 10 lần. Mỗi ngày, Công trực tiếp thay ruột xe cho khách 3-4 lần, giá từ 45.000-50.000 đồng/ruột xe. Vợ chồng Sáng khai không biết hành vi rải đinh của Công.Riêng tiệm sửa xe của Sáng không có giấy phép kinh doanh, cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục xác minh làm rõ hành vi kinh doanh của Sáng.