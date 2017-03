Đỉnh triều cường tại TP.HCM lập kỷ lục lịch sử mới 1,70m

Cụ thể, mực nước đỉnh triều đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đo được vào lúc 18 giờ 30 là 1,68 m, ngang bằng mức đỉnh lịch sử; trong khi đó, mức đỉnh triều đo được tại trạm Nhà Bè trên kênh Đông Điền vào lúc 17 giờ là 1,70m, vượt mức đỉnh lịch sử và xác lập mức đỉnh triều mới, vượt mức báo động 3 đến 0,20m (mức báo động 3 là 1,50m).



Với mức đỉnh triều lên cao như trên, trong sáng 11/10, nhiều khu vực trũng thấp của các quận 7, quận 8, quận Bình Thạnh... tiếp tục bị ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến đường bị ngập từ 0,5 đến 1m như Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận... của quận 7; đường Phú Định, Trương Đình Hội của quận 8; đường An Dương Vương thuộc quận 6 và Bình Tân...



Theo nhiều người dân ở các khu vực này, nước triều lên cao liên tục trong 2-3 ngày qua nên nhiều sinh hoạt, đi lại của người dân bị đảo lộn. Nhiều nhà dân dọc các tuyến đường bị ngập liên tục phải sử dụng bao cát, ván gỗ để chắn trước cửa.



Theo Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày 11/10 trên hệ thống kênh rạch Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức rất cao vượt báo động III khoảng 0,12 m và còn tiếp tục duy trì mực nước cao trên báo động III đến ngày 12/10, sau đó xuống nhanh theo triều.



Trước đó, để giảm thiểu ngập úng, thiệt hại cho khu vực hạ du, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với xả lũ của các hồ chứa ở thượng nguồn, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa xem xét lùi ngày xả tràn của hồ Dầu Tiếng để tránh xảy ra tổ hợp bất lợi (triều cường kết hợp xả lũ) cho vùng hạ du sông Sài Gòn.



Hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã quyết định lùi ngày xả đến ngày 12/10.



Từ khuya đêm qua, tại thành phố Cà Mau đồng loạt mưa lớn và kéo dài đến tận chiều ngày 11/10 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.



Với nhiều hệ thống sông ngòi đan xen chằng chịt và đỉnh triều trong các ngày qua dâng cao, kết hợp mưa lớn nên hệ thống thoát nước nội ô hầu như quá tải dẫn đến tình trạng nước ngập ùng ứ nghiêm trọng trong hầu hết các tuyến đường huyết mạch của thành phố Cà Mau.



Ông Trịnh Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Cà Mau cho biết: những ngày qua, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, mực nước trên các con sông, cửa sông, ven biển dâng cao tương đương đỉnh triều cao nhất năm 2013.



Mực nước đo được trên các con sông trong ngày 7/10 ở trạm trên sông Gành Hào tại Cà Mau là 0,7 m, báo động II. Bên cạnh đó, tại các trạm Năm Căn, xấp xỉ mức báo động III, Sông Đốc báo động I… dự báo trong các ngày tới thủy triều còn tiếp tục dâng cao



Nước ngập nghiêm trọng đã dẫn đến việc lưu thông của các phương tiện gặp khó khăn. Tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo-Phan Ngọc Hiển, một trong những tuyến đường lớn và thoáng nhất của thành phố Cà Mau, tình trạng kẹt xe tại các ngã tư bắt đầu xuất hiện, một điều rất hiếm tại nơi đây.



Tình trạng này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Mực nước dâng quá cao, tràn vào nhà, nhiều hộ phải dùng gạch, bao cát để chặn các hướng nước có thể tràn vào./.