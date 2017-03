Dịp nghỉ lễ: Nắng ở miền Nam, nóng ở miền Bắc và miền Trung

Từ ngày 30-4 đến 3-5, hai khu vực này ngày nắng, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ tại Nam Bộ thời gian này là từ 25oC đến 35oC, Tây Nguyên 20oC-34oC.

Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận từ ngày 28 đến 30-4 ngày nắng, nhiệt độ từ 24oC đến 35oC, từ ngày 1 đến 3-5 ngày nắng nóng. Bắc Bộ từ ngày 28 đến 30-4 có mưa rào và giông rải rác, từ ngày 1 đến 3-5 phía tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc đông Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ 24oC-37oC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ tháng 5 đến tháng 10 nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ khoảng 0,5-1oC. Năm nay nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn nhưng ít gay gắt và ít có khả năng kéo dài như năm 2014.

HOÀNG VÂN