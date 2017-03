Dịp tết, Công an TP Thanh Hóa sẽ dẹp quái xế bằng bùi nhùi

Theo ông Nghiêm, TP Thanh Hóa là trung tâm của tỉnh nên công an cho lập nhiều chốt chặn khác nhau để xử lý các xe vi phạm an toàn giao thông. Đặc biệt công an chú trọng công tác chống đua xe.





Hàng chục xe “đi bão” bị Công an TP Thanh Hóa sử dụng bùi nhùi bắt giữ. Ảnh: Đ.TRUNG

Theo đó, nếu xảy ra đua xe, lực lượng công an được giao nhiệm vụ sẽ xử lý ngay bằng cách dùng ống phóng, quăng lưới. Biện pháp này an toàn, không ảnh hưởng đến tính mạng của quái xế! Ông cũng giải thích thêm: Việc đua xe trái phép là vi phạm luật, gây nguy hiểm cho chính người đua xe và người đi đường nên công an phải ngăn chặn. Việc sử dụng bùi nhùi chỉ là bất đắc dĩ.

ĐẶNG TRUNG