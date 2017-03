Dịp tết, trời đẹp cả ba miền

Theo đó, khu vực này ngày có nắng, ít mưa, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất về đêm 19-22 độ C. Ở Bắc Bộ, thời tiết biến động không nhiều, trời rét nhẹ vào đêm và sáng, ngày có nắng nhẹ ấm áp. Nhiệt độ cao nhất ban ngày 22-24 độ C, nhiệt độ thấp nhất về đêm 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi thấp hơn. Tuy nhiên, đến mùng 5-6 tết, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, Bắc Bộ trời chuyển rét.

Các tỉnh Trung Bộ thời tiết cũng không biến đổi lớn. Ngày hửng nắng, trời rét về đêm và sáng, có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 24-26 độ C, nhiệt độ thấp nhất về đêm 11-13 độ C.

HOÀNG VÂN