DN gas kháng cáo vì tòa xử lọt tội phạm

Vào ngày 29-3, TAND tỉnh Long An đã tuyên án đối với bị cáo Lê Văn Chiến sáu tháng tù vì phạm tội sản xuất hàng giả, tịch thu sung công quỹ 148 bình gas thương hiệu Saigon Petro, Shell gas, Petrolimex gas…, tổng giá trị hơn 64 triệu đồng. Đối với trạm chiết gas Hoàng Linh (Công ty TNHH TMDV Hà Linh ở Long An), nơi Chiến mua nước gas và đóng niêm, màng co giả các nhãn hiệu gas để bán, tòa chỉ kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần điều tra xử lý.

Tuy nhiên, ông Đặng Vinh Sang, Tổng Giám đốc Saigon Petro, cho rằng Chiến chỉ là một mắt xích trong đường dây bán gas giả ra thị trường. Vai trò của trạm chiết gas Hoàng Linh mới quan trọng. Từ cuối năm 2011 đến nay, trạm này đã ba lần bị các cơ quan chức năng bắt quả tang sang chiết gas trái phép nhưng chưa bị xử lý thích đáng.

“Hành vi vi phạm pháp luật của Hoàng Linh rất nghiêm trọng do quy mô lớn, có tính hệ thống và lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong vụ án này, tòa không thể xem hành vi bán nước gas của Hoàng Linh cho bị cáo là hành vi mua bán gas thông thường. Hành vi này là một công đoạn của quá trình sản xuất hàng giả được tổ chức tinh vi. Vì vậy, chúng tôi đề nghị tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm và chuyển hồ sơ để điều tra lại nhằm không bỏ lọt tội phạm” - ông Sang bức xúc.

Ngoài ra, trong đơn các doanh nghiệp gas cũng yêu cầu tòa trả lại vỏ gas các nhãn là tang vật trong vụ án về cho các doanh nghiệp.

TÚ UYÊN - ÁI NHÂN