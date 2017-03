DN không mặn mà với việc cải tạo các chung cư cũ

Do vậy phải xem việc cải tạo và xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp còn quan trọng hơn so với việc xây dựng các khu chung cư mới” - PGS-KTS Nguyễn Trọng Hòa (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) nhấn mạnh tại buổi hội thảo “Tái thiết khu chung cư cũ thành không gian đô thị sống tốt” do Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 29-10.

Chia sẻ quan điểm trên, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Phạm Sĩ Liêm cho rằng việc tái thiết chung cư cần được tạo điều kiện thuận lợi về quy hoạch, đất đai, hạ tầng và tài chính thì mới có tính khả thi. Cũng theo ông Liêm, từ khi có chủ trương tái thiết chung cư cũ đến nay đã gần 10 năm nhưng ở Hà Nội mới chỉ có 14 chung cư và TP.HCM mới chỉ có 34 chung cư được xây dựng lại. Nguyên nhân là các DN không mặn mà với việc này vì lợi nhuận ít.

HOÀNG VÂN