DN sẽ biết trước tiền sử dụng đất phải nộp

“Trong ba phương án xác định nghĩa vụ tài chính của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, TP.HCM thống nhất với phương án 2” - UBND TP nêu ý kiến trong văn bản gửi Bộ Tài chính để góp ý dự thảo nghị định về thu tiền sử dụng đất do bộ này trình Chính phủ.

Đơn giản, minh bạch với DN

Theo phương án này, tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp (DN) được đề xuất như sau: Trường hợp DN nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án và phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tiền sử dụng đất được tính bằng giá đất quy định tại bảng giá đất do UBND TP ban hành nhân với hệ số điều chỉnh (cũng do TP quy định - PV) tại thời điểm được cho phép chuyển mục đích. Số tiền mà DN đã trả khi nhận chuyển nhượng sẽ được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Khoản tiền này được xác định bằng cách lấy giá đất (tại bảng giá đất) trước khi chuyển mục đích nhân với hệ số điều chỉnh tại thời điểm được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng. Riêng với đất do Nhà nước trực tiếp quản lý thì phải xác định giá đất theo quy định.

Nếu thực hiện theo phương án này, tiền sử dụng đất của DN được áp dụng như cách xác định tiền sử dụng đất trong trường hợp vượt hạn mức đất ở của hộ gia đình, cá nhân đang được thực hiện. “Phương án này đơn giản hóa thủ tục, công khai minh bạch và nhà đầu tư biết trước nghĩa vụ tài chính phải nộp để xác định hiệu quả đầu tư” - TP phân tích.





Với phương án kiến nghị mới, DN biết trước nghĩa vụ tài chính phải nộp để xác định hiệu quả đầu tư.Trong ảnh: Thi công một dự án nhà ở. ảnh: HTD

Giãn thời gian nộp

TP cũng đề nghị giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất với thời hạn dài hơn so với dự thảo nghị định. Theo dự thảo, tiền sử dụng đất được chia thành hai lần đóng, mỗi lần 50%. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo thuế, DN phải nộp lần thứ nhất và trong vòng 60 ngày tiếp theo thì phải nộp phần còn lại.

Tuy nhiên, TP cho rằng hiện nay số tiền sử dụng đất phải nộp của DN là rất lớn do nhiều trường hợp phải tính theo giá thị trường. Do vậy thời hạn nộp tiền cần tăng lên gấp ba lần so với dự thảo để nhà đầu tư có thời gian huy động vốn. Cụ thể, thời gian nộp tiền lần một là trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, lần hai là từ ngày thứ 91 đến ngày thứ 180 thì nộp hết 50% còn lại. Sau ngày này, nếu người sử dụng đất chưa hoàn thành việc nộp tiền thì phải nộp phạt theo số tiền chậm nộp.

Công trình ngầm: Tiền thuê không quá 20%

Về tiền thuê đất, TP cho rằng tỉ lệ phần trăm do Bộ Tài chính đưa ra (mức 1% giá đất và được tăng không quá ba lần, giảm không quá 0,5 lần) là “vẫn rất cao, gây khó khăn cho các địa phương và người thuê đất”. TP đề nghị tiền thuê đất được tính theo tỉ lệ là 0,5% giá đất.

Với tiền thuê đất để xây dựng công trình ngầm, TP đề nghị “không quá 20% đơn giá thuê đất trên bề mặt” (thay vì không quá 50% như dự thảo) và sẽ do TP quyết định cho từng trường hợp cụ thể. Cạnh đó, TP đề nghị bổ sung quy định những trường hợp được miễn tiền thuê đất là “dự án bãi đậu xe, giữ xe theo quy hoạch được duyệt”. Lý do là hiện bãi đậu xe, chỗ giữ xe còn rất thiếu, nếu không có chính sách ưu đãi sẽ rất khó kêu gọi đầu tư. Trước đây TP đã có hai văn bản kiến nghị Thủ tướng cho phép TP được thí điểm miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho loại hình này nhưng chưa được chấp thuận.

CẨM TÚ