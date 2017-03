DN yêu cầu Hải Dương làm rõ máy xúc đè dân thuộc đơn vị nào?

Ngày 22-7, Pháp Luật TP.HCM đăng tải thông tin về việc chiếc máy xúc được cho là đã đè lên một người dân ở KCN Cẩm Điền – Lương Điền hôm 10-7 gây xôn xao dư luận không biết của đơn vị nào.

Người dân vây xung quan hiện trường. Ảnh:Giang Chinh/VnExpress

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 10-7, một xe ủi bánh xích của nhà thầu di chuyển từ Quốc lộ 5 vào KCN, khi qua rãnh đào nêu trên, xe ủi này bị số đông người dân ngăn cản nên xảy ra va chạm làm bà Lê Thị Châm (54 tuổi, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền) khiến bà Châm bị thương.

Trong cuộc họp chiều 10-7 của UBND tỉnh Hải Dương với các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã yêu cầu đơn vị thi công (Công ty Thành Trung trụ sở tại Ninh Bình) hợp tác với các cơ quan chức năng tỉnh, cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc trên.

Báo cáo số 75/BC-UBND của UBND tỉnh Hải Dương do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái ký ngày 11-7 gửi Văn phòng Chính phủ và các ban ngành cũng khẳng định: Khoảng 16h40 ngày 9-7, khi có hai xe ô tô tải của nhà thầu (Công ty Thành Trung) vào KCN, một số người dân đã ngăn cản. Lực lượng Công an huyện Cẩm Giàng đã can thiệp, không để xảy ra xô xát và không gây ách tắc trên Quốc lộ 5… Khoảng 8h ngày 10-7, một xe ủi bánh xích của nhà thầu di chuyển từ Quốc lộ 5 vào KCN, khi qua rãnh đào nêu trên, xe ủi này bị số đông người dân ngăn cản nên có xảy ra va chạm.

Tuy nhiên, tại văn bản số 37 của Công ty Thành Trung do Phó giám đốc công ty ông Nguyễn Đình Tú ký ngày 24-7 nêu rõ: Công ty Thành Trung có trụ sở tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Vừa qua công ty có nhận được một số thông tin từ báo chí về vụ tai nạn xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Bản báo cáo Chính phủ của UBND tỉnh Hải Dương cũng có nêu tên công ty.

Văn bản trên cho biết công ty Thành Trung liên danh cùng công ty TNHH ĐT&PT hạ tầng Cửu Long chào giá thi công dự án san lấp và xây dựng đường tại KCN Cẩm Điền theo hình thức chào giá cạnh tranh. Thời điểm xảy ra sự việc công ty chưa nhận được quyết định trúng thầu từ phía chủ đầu tư, chưa ký hợp đồng thi công hay giấy tờ nào có liên quan đến gói thầu trên. Do đó, công ty chưa chuyển bất kỳ thiết bị máy móc thi công hay nhân công nào đến công trường.

Do đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Trung đã đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xác minh làm rõ việc doanh nghiệp này không liên quan đến vụ tai nạn nói trên.