Dở khóc dở cười vì mua nhà trên giấy

Đó là tình cảnh dở khóc dở cười của hàng trăm khách hàng trong nhiều năm qua khi lỡ mua nhà đất tại dự án khu đô thị An Phú - An Khánh, quận 2- TPHCM do Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà (thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn) làm chủ đầu tư.

Khách hàng nộp tiền mua nhà đã nhiều năm tại dự án An Phú - An Khánh nhưng chủ đầu tư chưa giao do vướng đền bù. Ảnh: T.Thạnh



Tiền lấy đủ, nhà lại “treo”



Khá nhiều khách hàng bỏ ra hàng chục tỉ đồng để mong sở hữu nhà đất tại khu đô thị thuộc hàng quy mô bậc nhất ngay cửa ngõ phía Đông TPHCM này đã mua nhà xây thô gần 10 năm qua nhưng chủ đầu tư không thể giao, bởi việc thiếu hụt nền đất do vướng đền bù.



Theo tài liệu chúng tôi có được, cuối năm 2003, Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà có làm hợp đồng bán cho ông Trần Văn M. căn nhà xây thô số 937 đường nội bộ khu C thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh.



Theo thỏa thuận trên hợp đồng, công ty sẽ bàn giao căn nhà được xây thô tọa lạc trên khuôn viên có diện tích đất 128 m2 sau 30 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.Mức giá chuyển nhượng là 5,6 triệu đồng/m2.



Do không còn nhu cầu sử dụng, đến giữa tháng 8-2004, căn nhà trên giấy này được ông M. bán sang tay cho một người khác, thông qua phụ lục hợp đồng bán nhà xây thô.



Lúc này, chủ đầu tư thu hai khoản “tiền lãi phạt chậm thanh toán” hơn 10 triệu đồng và “phí dịch vụ chuyển tên hợp đồng” 6 triệu đồng. Tuy thu tiền phạt khách hàng chậm thanh toán nhưng chủ đầu tư lùi thời gian giao nhà thêm 6 tháng.



Những tưởng chỉ có vậy, đến tháng 5-2007, căn nhà nằm trên giấy đó lại tiếp tục chuyển sang một chủ khác là ông Nguyễn Trần Minh N.



Vị chủ nhân mới này phải đóng đủ số tiền còn lại là 95% tổng giá trị hợp đồng, trong đó gồm 232,9 triệu đồng “thanh toán thêm”, 27,4 triệu đồng “lãi phạt chậm thanh toán” và 6 triệu đồng “phí chuyển tên hợp đồng”.



Không chỉ truy thu đủ các khoản tiền theo hợp đồng, chủ đầu tư lại đề nghị lùi thời hạn giao nhà thêm một năm!?



Đến tháng 5-2008, đúng thời điểm theo giao kết sẽ được chủ đầu tư giao nhà, Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà lại im như thóc dù ông N. nhiều lần hỏi thăm, thậm chí gửi đơn khiếu nại.



Mới đây, ông N. gần như té ngửa khi một cán bộ công ty cho biết do một phần lớn diện tích trong dự án chưa đền bù được cho người sử dụng đất trước đây nên không biết bao giờ mới có đất “sạch” để phân được nền đất, rồi xây nhà giao cho khách hàng.



Trường hợp ông N. không phải là cá biệt, bởi khá nhiều khách hàng mua nhà ở dự án này hiện đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” do nhà đất đã chuyển nhượng qua nhiều đời chủ và giá mua cũng gấp nhiều lần so với giá gốc.



Chủ đầu tư bó tay!



Ông Nguyễn Khắc Phong, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà, nhìn nhận hiện có tới 180 trường hợp lâm vào tình cảnh trên. Tức là công ty đã ký hợp đồng mua bán ngay từ đầu, song gần chục năm nay vẫn không có nền để giao cho khách hàng xây nhà hoặc giao nhà xây thô.



Ông Phong cho biết 2 năm qua, kể từ khi ông về làm lãnh đạo đơn vị, công ty đã có chính sách cấm toàn bộ việc chuyển nhượng nền đất của những trường hợp trên, cho dù khách hàng đề nghị sẽ làm cam kết không khiếu nại. “Nếu càng mua qua bán lại sẽ gây nên nhiều rắc rối, phức tạp sau này” - ông Phong nói.



Cũng theo lý giải của ông Phong, năm 1998, Chính phủ phê duyệt dự án khu đô thị An Phú - An Khánh với tổng diện tích hơn 131 ha.



Theo quy hoạch, dự án được chia làm 5 khu với số lượng nền nhà phố liên kế và biệt thự 1.960 nền.



Do vốn không nhiều nên từ khi dự án được phê duyệt, công ty phải tiến hành huy động vốn thông qua hợp đồng góp vốn hoặc bán nhà thô. Lúc đó, những nền nhà này đang nằm trên giấy, còn trên thực tế đất vẫn là của người dân.



Theo lãnh đạo Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà, hiện việc giải phóng mặt bằng phần đất còn lại rất chậm vì chủ đất không chịu giá bồi thường, trong khi UBND quận 2 lại không có biện pháp giúp đỡ...



Chưa hết, vì Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà là công ty Nhà nước nên chính quyền sẽ duyệt phương án đền bù cũng như duyệt giá, không thể linh động giống như những công ty tư nhân, do đó chủ đất nằm trong dự án không chịu đi là... “bó tay”!



Ông Phong than thở: “Tính đến nay, công ty đã đền bù được 110 ha, phần chưa đền bù chính là 180 nền hiện chưa thỏa thuận được với dân. Do vậy, hiện nay tất cả hướng giải quyết cho vụ việc trên đều bế tắc!”.



Như vậy, những khách hàng hiện đang sở hữu những căn nhà trên giấy tại khu đô thị An Phú - An Khánh có khả năng sẽ bị thiệt hại nặng nề, bởi không biết đến bao giờ mới thấy căn nhà xây thô như đã cam kết trong hợp đồng!