Đổ lỗi “ông trời” gây ra “hố tử thần”

Chiều 21-8, phương án lấp “hố tử thần”, khôi phục giao thông tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài chính thức được thông qua tại cuộc họp khẩn do Sở GTVT Hà Nội chủ trì.

Lỗi tại bão số 5?

Tại cuộc họp, Sở GTVT Hà Nội đưa ra kết luận ban đầu: Nguyên nhân sạt đường là do bão số 5 gây mưa lớn, làm trượt sụt nền, dẫn đến gãy đường ống thoát nước, từ đó khiến nền đường bị rửa trôi. Về đơn vị nào chịu trách nhiệm trong sự cố, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, cho biết: “Sở vẫn đang tìm đơn vị giám định độc lập để đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố. Do yêu cầu đơn vị giám định phải có chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm, đồng thời phải độc lập, khách quan nên không phải một sớm, một chiều là xong ngay được. Trước mắt, chúng tôi tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm thông đường để người dân đi lại”.

Có mặt trong đoàn chuyên gia khảo sát “hố tử thần” sáng 21-8, PGS Nguyễn Việt Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, nhận định: Nguyên nhân gây sạt đường có nhiều yếu tố nhưng trực tiếp nhất là ống thoát nước dưới lòng đường bị gãy do phần đất cát dưới chân ống bị lở. Sau đó nước từ ống thoát ra gây xói lở tiếp khiến đường bị sạt và có hiện tượng lan rộng như dòng sông bị lở.

Đoàn chuyên gia khảo sát, lên phương án khắc phục sự cố hố tử thần sáng 21-8. Ảnh: T.PHÚ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Trung Dung, Cục phó Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), đồng ý với nhận định của PGS Hùng. “Tôi đã tới hiện trường khảo sát và thấy nguyên nhân sạt đường là do đường ống cống bị gãy, nước xối trôi đất cát làm rỗng nền đường và dẫn tới hiệu ứng sạt lở lan rộng. Tuy nhiên, vì sao ống cống gãy? Do công trình nhà chung cư đang thi công đường của Tổng Công ty Sông Đà - Thăng Long (SĐTL), do thiết kế đường không đạt tiêu chuẩn, do đường không đạt chất lượng hay do địa chất… thì cần phải có hội đồng chuyên gia đánh giá” - ông Dung nói.

Ông Dung cũng cho biết sau khi có kết quả đánh giá của đơn vị giám định độc lập, Cục sẽ thẩm định và ra kết luận cuối cùng.

Thông đường trong tháng 8

Cũng tại buổi họp, Sở GTVT Hà Nội đã duyệt phương án khắc phục sự cố “hố tử thần”. Việc khắc phục sẽ được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 khắc phục sơ bộ sự cố, gồm bịt toàn bộ đường ống nước chảy về “hố tử thần”, dùng rọ đá, vải kỹ thuật gia cố hố sạt lở theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, làm đường tránh trước ngày 25-8 để các phương tiện lưu thông. Giai đoạn 2 hoàn trả lại công trình theo nguyên trạng ban đầu sau khi có thiết kế thi công.

“Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để làm sao hoàn thành trả lại mặt đường ngay trong tháng 8” - ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, nói.

Trong ngày 21-8, tại hiện trường “hố tử thần”, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động 50 công nhân chặn đường cống dẫn nước về hố sạt để khắc phục sự cố. Đại diện công ty này cho biết do Hà Nội liên tục có mưa lớn nên áp lực nước trong đường cống khá mạnh làm các điểm chặn liên tục bị bục.

Ông Trần Viết Sơn, Tổng Giám đốc SĐTL (đơn vị được giao chủ trì khắc phục sự cố giai đoạn 1), cho biết dự kiến hết tuần này sẽ khắc phục sơ bộ hố sạt để bàn giao cho đơn vị thi công hoàn thiện nguyên trạng đường.

Đường Lê Văn Lương kéo dài có tổng chiều dài 2,67 km, mặt cắt 40 m với sáu làn xe, vốn đầu tư gần 700 tỉ đồng do Tập đoàn Nam Cường đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Ngày 1-1-2010, đoạn đường được bàn giao cho TP Hà Nội quản lý. Một cán bộ ngành xây dựng cho biết: Theo quy định, công trình đường Lê Văn Lương kéo dài được bảo hành 24 tháng tính từ thời điểm bàn giao. Như vậy, đoạn đường đã hết thời hạn bảo hành và trách nhiệm quản lý, xử lý các sự cố thuộc về cơ quan quản lý nhà nước của Hà Nội.

TRỌNG PHÚ