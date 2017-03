Đổ phân hầm cầu đúng chỗ phải... giải nghệ!

Trạm trung chuyển của DNTN Dương Duy Linh hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và được Phòng TN&MT quận Gò Vấp cấp bảng cam kết bảo vệ môi trường. Tuy vậy, vị trí trạm trung chuyển này không phù hợp với quy hoạch, lại nằm trong khu vực dân cư nên khả năng gây ô nhiễm rất cao. Trạm cũng từng bị Công an quận Gò Vấp lập biên bản vi phạm về môi trường và xử phạt trên 20 triệu đồng. Do vậy, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Hòa Bình, kiến nghị: Sở TN&MT nên xem xét, bố trí trạm trung chuyển này vào vị trí hợp lý, hợp quy hoạch.

Không dại “đeo gông vào cổ”

Việc đổ bậy diễn ra khá phổ biến nhưng thỉnh thoảng cơ quan chức năng mới phát hiện quả tang, xử phạt. Các chủ xe không “dại” gì ký hợp đồng trở lại, bởi sớm muộn gì cũng bị buộc gắn thiết bị giám sát. Trong khi các cơ quan chức năng không buộc được những xe đổ bậy gắn thiết bị giám sát, việc ký hợp đồng trở lại chẳng khác nào “tự đeo gông vào cổ”, làm khó cho mình.

Một chủ xe hút phân hầm cầu (đề nghị không nêu tên)