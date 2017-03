Đổ xăng đốt chết chồng lãnh 14 năm tù

Theo hồ sơ, đêm 27-3, anh Nguyễn Thế Hùng, chồng của Liễu đi nhậu về say xỉn rồi ngã bên giếng nước trong vườn nhà. Thấy chồng bị ngã, Liễu vẫn ngồi xem tivi. Khi hai con đã lên giường ngủ, Liễu dùng dây thừng treo cổ anh Hùng trong chuồng heo. Sau đó, Liễu đi mua hai chai xăng và chiếc đèn pin về mở dây, hạ anh Hùng xuống, tưới xăng lên đốt rồi bỏ vào nhà đi ngủ. Đến 4 giờ sáng hôm sau, Liễu thức giấc, mang cuốc ra vườn nhà đào hố rồi dùng chăn quấn thi thể nạn nhân mang xuống hố lấp đất lại phi tang.

Những ngày sau, xóm giềng thấy vắng bóng anh Hùng nên hỏi thăm thì Liễu nói anh Hùng mang 500.000 đồng đi khám bệnh nhưng không thấy về. Sau đó, Liễu đi ra chính quyền báo chồng mất tích. Khi thấy hai bên nội, ngoại tổ chức đi tìm anh Hùng nhiều ngày, Liễu mới trình báo cơ quan công an là anh Hùng đi uống rượu về bị ngã đập đầu vào thành giếng, bị chết đột tử nên Liễu đã tự chôn cất. Thấy lời khai của Liễu quá mâu thuẫn, công an đã điều tra, khai quật tử thi anh Hùng giám định. Theo kết quả giám định, anh Hùng bị chết do tổn thương phần mềm và ngạt đường hô hấp do bị cháy.

Tại phiên tòa, Liễu trình bày vì cuộc sống vợ chồng thiếu thốn, thường mâu thuẫn, chồng lại hay uống rượu say rồi đánh đập vợ con nên khi thấy chồng say xỉn nằm cạnh giếng nước, Liễu đã nghĩ quẩn là giết luôn chồng cho đỡ khổ. Liễu cũng xin lỗi và mong mọi người thông cảm, tha cho Liễu con đường sống để về nuôi hai con nhỏ.

Theo tòa, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, dù giết người trong lúc bột phát nhưng có tính chất quyết liệt và dã man. Tuy nhiên, tòa xét thấy Liễu có hoàn cảnh khó khăn, chỉ học hết lớp 9, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, khi bị bắt giữ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải... nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt như trên.

ĐẮC LAM