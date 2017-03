Đổ xô, chen chúc lên đền Hùng

Khoảng 7 giờ 30, sau nghi thức dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước kết thúc, lực lượng chức năng đã mở hàng rào an ninh để nhân dân cùng nhau lên dâng hương lễ giỗ tổ Hùng Vương. Mặc dù ban tổ chức đã có sự chuẩn bị kỹ, song lượng người quá đông nên đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Dòng người liên tục đổ về khu vực đền Hùng làm xảy ra ùn tắc rồi rơi vào tình trạng hỗn loạn. Do mật độ quá đông, ngột ngạt nên nhiều trẻ em đi cùng gia đình đã khóc thét sợ hãi, nhiều phụ nữ và người già cũng không chịu nổi trong biển người chen lấn, xô đẩy dẫn đến bị ngất xỉu.

Lễ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương năm nay diễn ra vào thứ Bảy nên người dân dự lễ rất đông. Nhiều gia đình dắt theo con nhỏ cùng đi lễ. Do người đến tham dự quá đông, dẫn đến sự chen lấn, xô đẩy nên ban tổ chức tạm thời đóng lại hàng rào chắn. Sau đó dùng loa kêu gọi người dự lễ bình tĩnh, đảm bảo an toàn, trật tự. Đến gần 8 giờ, hai rào chắn ở hai cổng được mở. Dòng người từ hai bên tràn vào. Chỉ trong chốc lát, biển người đã chen chân chật kín sân trước lối lên núi. Dòng người còn kéo dài ra tận phía ngoài hai cổng. Hàng rào chắn ở bậc thang lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh chưa được mở nên ban tổ chức phải rất vất vả để đảm bảo trật tự, đồng thời liên tục dùng loa kêu gọi người dân trật tự. Lúc 8 giờ 20, lớp rào chắn cuối cùng được mở, dòng người ồ ạt chen nhau lên núi. Vì bậc thang lên núi quá nhỏ nên gây ra tình trạng ùn tắc. Nhiều người bất chấp sự kêu gọi của lực lượng chức năng và sự an toàn đã trèo rào, đi lối tắt lên trên núi. Đến khoảng 9 giờ, lượng người mới bắt đầu thưa dần.

Lực lượng trật tự, an ninh đã hết sức vất vả để giúp đỡ các cụ già, em bé tránh té ngã trước dòng người như suối. Nhiều trẻ em được nhấc lên cao khỏi đầu để di chuyển đến nơi an toàn. Anh Trần Văn Toản, đến từ Hà Nội cùng hai con, bày tỏ sự mệt mỏi và chỉ biết lắc đầu khi nói về ý thức trật tự của người đi viếng.

Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Trưởng Tiểu ban An ninh của lễ hội đền Hùng, cho biết toàn bộ lực lượng Công an TP Việt Trì đã được huy động cùng với sự hỗ trợ của công an tỉnh và các huyện lân cận để đảm bảo an ninh cho lễ hội đền Hùng năm 2016. Bên cạnh đó, Tiểu ban An ninh lễ hội còn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Công an, Bộ GTVT với tổng quân số là trên 1.000 người.

Năm nay để chuẩn bị cho lễ hội xanh sạch đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ đã huy động hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia làm vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, với ý thức kém của một bộ phận không nhỏ các du khách, rác thải vẫn ngập tràn mọi nơi từ những quán ăn, hồ nước cho tới đường lên đền.

Cô Đào Thị Linh (công nhân vệ sinh) cho biết: “Năm nay, lượng du khách về đền Hùng tăng hơn so với mọi năm, lượng rác theo đó cũng tăng đáng kể. Chúng tôi đã huy động công-nhân viên môi trường làm việc tối đa, tuy nhiên vẫn không thể thu gom kịp do một bộ phận du khách xả rác bừa bãi”.

Theo ban tổ chức, tính từ ngày 1-3 âm lịch (7-4) đến hết ngày hôm nay đã có khoảng bảy triệu lượt du khách về với đất tổ Hùng Vương. Riêng ngày chính giỗ tổ (mùng 10-3) có gần hai triệu lượt khách về Khu di tích đền Hùng.