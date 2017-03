Đổ xô đi du lịch sông nước miền Tây

Mới hơn 9 giờ sáng 30-4 mà khu vực vòng xoay Trung Lương (Tiền Giang) đã chen chúc các loại xe du lịch lớn nhỏ mang biển số TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tốp chạy thẳng vào TP Mỹ Tho, tốp rẽ vào quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu đến các khu du lịch sông nước của tỉnh Bến Tre.

Đi trốn nóng giá rẻ

Hơn 10 giờ, tại Bến tàu du lịch sông nước Mỹ Tho, xe du lịch các loại đã đậu kín bãi, đậu tràn ra dọc đường 30-4 đến tận Công viên Lạc Hồng và các tuyến đường xung quanh. Các quầy bán vé Trung tâm Điều hành du lịch Tiền Giang khách đứng ngồi la liệt chờ mua vé xuống tàu du lịch. Dưới sông Tiền, hàng trăm chiếc tàu chở khách du lịch liên tục cập bến đón khách. Tại bến tàu của Công ty TNHH Du lịch Miền Tây ở xã An Khánh (huyện Châu Thành, Bến Tre) khách cũng đông nghịt như ở Mỹ Tho.

Khách du lịch đều chọn đò lớn, an toàn để đi du lịch sông nước. (Ảnh chụp lúc 10 giờ 30 ngày 30-4 tại bến du lịch An Khánh, Châu Thành, Bến Tre) Ảnh: HÙNG ANH

Chị Thu Trang, khách du lịch từ quận 3 (TP.HCM), cho biết cả gia đình chị đã đặt tour từ giữa tháng 4. “Đi Vũng Tàu, Phan Thiết vừa xa, thức ăn thức uống đều mắc mỏ nhưng khi đăng ký các công ty lữ hành đều nói “cháy” tour, “cháy” phòng nên tôi chọn đi sông nước ở Mỹ Tho. Đi tour này gần nên có thể sáng đi chiều về, miền Tây lại đang vào mùa trái cây nên vừa hưởng không khí trong lành của miệt vườn sông nước vừa ăn trái cây thỏa thích, giá cả lại không quá đắt đỏ” - chị Trang nói. Anh Nguyễn Hoàng, khách du lịch đến từ Bình Dương, cũng nói các con anh muốn đi trốn nóng bằng du thuyền trên sông, ăn trái cây tự hái trong vườn nên cả nhà chọn đi du lịch sông nước. “Chỉ với khoảng 300.000 đồng/người là được đi nhiều nơi ở Tiền Giang, Bến Tre, thưởng thức nhiều loại đặc sản, nghe đờn ca tài tử và cơm trưa ngon lành” - anh Hoàng nói.

“Cò” du lịch hết đất sống

Ông Phạm Việt Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý Bến tàu thủy Du lịch Mỹ Tho, cho biết trong các ngày nghỉ lễ từ 28 đến 30-4 đã có 6.700 lượt khách du lịch đến Tiền Giang, bình quân mỗi ngày có hơn 2.000 lượt khách, tăng khoảng 80% so với ngày thường. Trong đó, du khách quốc tế chiếm hơn 2/3 tổng số khách.

Tương tự, lượng khách du lịch đến Bến Tre cũng tăng. Một nhân viên của Công ty Du lịch Miền Tây cho biết lượng khách đặt tour trong những ngày nghỉ lễ tăng hơn 60% so với ngày thường, chủ yếu là khách nội địa. Riêng ngày 30-4 đến gần 15 giờ chiều vẫn còn nhiều đoàn khách đến đặt tour. Theo nhận định của ngành du lịch hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, do nghỉ lễ dài ngày và nắng nóng gay gắt nên khách đi du lịch sông nước tăng đột biến. Điều đáng lưu ý là khách đi du lịch sông nước đều chọn đặt tour của các trung tâm điều hành du lịch, sử dụng đò du lịch loại lớn, được trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, không đi đò của các “cò” du lịch vừa nhỏ vừa thiếu an toàn, lại dễ bị “chặt, chém”.

HÙNG ANH