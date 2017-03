Đổ xô đi làm CMND 12 số

Sáng 7-12, hàng trăm người dân đã đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (gọi tắt Phòng PC64) - Công an TP.HCM và công an 24 quận, huyện để thực hiện việc cấp, đổi giấy CMND 12 số. Nhiều người háo hức chờ đợi được thấy giấy tờ mới này...

Đến hết ngày 7-12, theo ghi nhận của PV, Phòng PC64 nhận được khoảng 300 hồ sơ, Công an quận 3 nhận 80 hồ sơ, Công an quận Tân Bình nhận được hơn 90 hồ sơ...

Đông người nên chờ lâu

Tại Phòng PC64, ông Dư Quốc Huy (50 tuổi, ngụ quận 5) đến đổi CMND đã mất hai tiếng chờ đợi mà vẫn chưa được làm thủ tục vì lượng người quá đông. “Tôi đến từ lúc 8 giờ để lấy đơn đề nghị cấp/đổi/cấp lại CMND, điền đầy đủ thông tin rồi nộp lại. Giờ đã 10 giờ mà vẫn chưa được gọi tên. Khi ở nhà, tôi ước chừng mất một tiếng thôi là cùng nhưng không ngờ lại lâu thế này”.

Anh Bùi Tuấn Dũng (43 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cũng đưa vợ tới Phòng PC64 để làm giấy CMND mới từ rất sớm. “Nghe nói đổi, cấp lại CMND mới tiện lợi hơn, sáng nay tôi phải bỏ công việc để đến đây làm. Nhưng chờ nãy giờ cũng lâu rồi mà chưa xong” - anh Dũng cho biết.

Tại Công an quận 3 và quận Tân Bình, nhiều người dân đến làm CMND mới và cũng mất nhiều thời gian chờ đợi như ở Phòng PC64. Đến 11 giờ trưa vẫn còn rất nhiều người đến các địa chỉ nêu trên để làm giấy CMND 12 số.

Một cán bộ Công an quận 3 (TP.HCM) hướng dẫn người dân lăn tay làm giấy CMND 12 số vào sáng 7-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khó trả giấy đúng hẹn

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Lê Văn Liêm, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 3, cho biết việc cấp/đổi CMND 12 số trong ngày đầu tiên (7-12) còn gặp nhiều khó khăn, áp lực công việc nhiều hơn trước và người dân phải chờ đợi lâu.

“Lúc trước chúng tôi làm thao tác lăn tay thủ công đã quen rồi, chỉ trong 30 giây là lăn xong. Nay thực hiện việc này bằng máy cũng có hơi chậm vì có khi máy đọc chậm, có khi người dân ra mồ hôi tay nhiều quá nên khó lăn. Có người bị mất ngón nên cũng gây lúng túng… Phải nói rằng khâu lăn tay bằng máy mất thời gian nhiều nhất. Điều này khiến người dân phải sốt ruột chờ” - ông Liêm cho hay.

Ngoài ra, ông Liêm cũng cho biết: “Theo quy định thì cấp mới và đổi CMND là bảy ngày, cấp mất thì 15 ngày làm việc. Thế nhưng hiện nay, việc cấp giấy đúng thời gian là khó. Bởi trước đây, việc in CMND là ở đây rồi chuyển lên TP đóng dấu; còn bây giờ tất cả chuyển ra Hà Nội để in, sau đó Tổng cục Bưu điện nhận chuyển CMND từ Trung tâm Chứng minh quốc gia đến tỉnh, thành...”. Trung tá Lê Văn Liêm cho biết sẽ phản ảnh những bất cập trên lên Công an TP.HCM để tìm cách xử lý.

Trung tá Hồ Minh Hòa, Phó Trưởng Công an quận Tân Bình, cho biết các cán bộ làm thủ tục cũng thao tác chậm do mới tiếp cận với công nghệ mới. Tuy nhiên, mọi người vẫn đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình và phục vụ tốt cho người dân.