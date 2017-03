Đoạn An Sương - An Lạc sẽ có thêm hai nút giao

Đồng thời bổ sung dải phân cách giữa làn xe thô sơ và xe cơ giới.

Đoạn An Sương - An Lạc đã được cải tạo, mở rộng với tổng vốn đầu tư trên 810 tỉ đồng theo hình thức BOT, vận hành và thu phí từ năm 2005. Đây là đường huyết mạch nối liền các tỉnh miền Tây với TP.HCM nên chỉ trong thời gian ngắn, khi các khu dân cư, nhà máy mọc lên đã phát sinh nhiều bất cập trong giao thông. Do vậy, TP.HCM đã đề nghị xây dựng bổ sung thêm hai nút giao trên và kéo dài thời gian thu phí để hoàn vốn.

