Đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng đến khu vực Sông Tranh 2

Đoàn đã tới các nhà dân và công trình xây dựng hư hỏng nặng tại xã Trà Đốc để đánh giá mức độ tác động của những trận động đất vừa qua.

Chiều cùng ngày, đoàn làm việc với UBND huyện Bắc Trà My. Theo thống kê của huyện, đã có 17 công trình xây dựng bị hư hỏng nghiêm trọng sau các trận động đất. Trụ sở UBND huyện Bắc Trà My được xây dựng kiên cố cũng xuất hiện nhiều vết nứt. “Ảnh hưởng liên đới giữa động đất với các công trình xây dựng ở Bắc Trà My rất đáng lo ngại, cần sớm có cảnh báo nguy hiểm” - ông Nguyễn Võ Thông, Giám đốc Viện Chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng, Viện KHCN xây dựng (Bộ Xây dựng), nhận định.

Đoàn công tác cho hay sẽ đề xuất Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn người dân và huyện phương pháp xây dựng các công trình có thiết kế liên kết để chống đỡ động đất, tổ chức in ấn cẩm nang hướng dẫn cách ứng phó khi động đất xảy ra. Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó Trưởng ban PCLB&TKCN huyện Bắc Trà My, kiến nghị thêm: “Các cơ quan trung ương cần sớm tổ chức diễn tập tình huống xảy ra động đất, vỡ đập Sông Tranh 2 để người dân và chính quyền huyện chủ động đối phó”.

LÊ PHI