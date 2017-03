Doanh nghiệp kiện chủ tịch tỉnh vì bảo bị phạt oan

Ngày 8-3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) cơ động (Chi cục QLTT Đồng Nai) kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty, thu giữ 24 gói chất tạo nạc (nặng 2,5 kg - chất cấm sử dụng trong chăn nuôi). Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Chi cục QLTT đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền. Đến cuối tháng 6-2012, công an kết luận: Sản phẩm do công ty sản xuất không chứa chất cấm trong chăn nuôi và trả hồ sơ cho QLTT xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 2-7, Đội QLTT cơ động mời ông Liên lên làm việc và lập biên bản vi phạm. Năm ngày sau, cơ quan này đề nghị chủ tịch tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính công ty 52 triệu đồng. Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp có bốn hành vi vi phạm, trong đó có hành vi sử dụng chất cấm có trong danh mục cấm sản xuất và lưu hành ở Việt Nam để sản xuất thức ăn chăn nuôi...

Ông Liên không đồng tình bởi theo ông, 2,5 kg chất tạo nạc trên là hàng mẫu do tiếp thị mang đến chào mời, bỏ ở cửa hàng chứ doanh nghiệp không hề sử dụng. Bằng chứng là trong bản kết luận, công an ghi rõ: Không tìm thấy chất cấm sử dụng trong sản phẩm thức ăn chăn nuôi của doanh nghiệp.

DUY ĐÔNG