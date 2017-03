Doanh nghiệp, lái xe gây sức ép để không thực hiện luật

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Mạnh Hùng vừa ký văn bản báo cáo Thủ tướng. Theo đó, Bộ GTVT lại tiếp tục kiến nghị Chính phủ lùi thời hạn áp dụng quy định tài xế điều khiển xe đầu kéo kéo sơmi rơmoóc đến cuối năm 2010 sau khi Bộ đã trao đổi với lãnh đạo Bộ Công an…

Vì sao một quy định đã có hiệu lực từ năm 2009 nhưng lại bị lùi liên tục…

Đã chuẩn bị rất kỹ

Như đã thông tin, năm 2008 Chủ tịch nước đã ký công bố Luật Giao thông đường bộ, trong ấy có quy định đến thời điểm luật có hiệu lực (năm 2009) tài xế điều khiển xe đầu kéo kéo sơmi rơmoóc phải có bằng FC. Tiếp đến, tháng 4-2009, Bộ GTVT yêu cầu các sở GTVT ưu tiên đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái cho người có nhu cầu trước ngày 1-7-2010…

Theo ông Trần Quang Bình, Vụ phó Vụ Vận tải-Pháp chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng FC đã được triển khai từ nhiều năm. Nhất là sau khi Chủ tịch nước công bố Luật Giao thông đường bộ, Bộ GTVT đã yêu cầu các sở, trường đào tạo và trung tâm sát hạch ráo riết thực hiện nhưng hiện cả nước chỉ có khoảng 30%-40% số người lái xe có bằng FC. Từ ngày 1-7, khá nhiều người không có bằng FC đã bị xử phạt.

“Để xảy ra tình trạng này là do Sở GTVT các địa phương triển khai quy định chưa quyết liệt và sâu sát. Các hiệp hội vận tải dù đã thông báo đến các thành viên nhưng hiệu quả chưa cao do thành viên của hiệp hội chỉ chiếm khoảng 10% trong số các doanh nghiệp vận tải. Các doanh nghiệp chưa động viên, quan tâm đốc thúc lái xe lấy bằng FC… Cũng có tài xế không đủ điều kiện thâm niên và số km lái xe an toàn, họ có tâm lý chờ được gia hạn tiếp nên chưa đăng ký, học, sát hạch…” - ông Bình nói.

Thiếu lái xe có bằng FC ảnh hưởng đến giải tỏa hàng khu vực cảng Cát Lái, TP.HCM. Ảnh: MP

Theo Sở GTVT TP.HCM, các trung tâm sát hạch trên địa bàn thừa năng lực tổ chức đào tạo, sát hạch cấp bằng lái FC, có thể đào tạo, sát hạch 31.000 tài xế FC trong vòng một năm. Thế nhưng trong năm qua, các trung tâm tại TP.HCM chỉ mới sát hạch trên 2.200 trường hợp. “Những ngày này, số lượng học viên đến đăng ký học, chuyển đổi giấy phép lái xe hạng FC vẫn rất thưa thớt, thậm chí có ngày không có ai đăng ký” - ông Dương Tự Lực, Trưởng Phòng Quản lý-Sát hạch cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT, nói.

Doanh nghiệp đang gây sức ép

Một chủ doanh nghiệp vận tải nói: Nếu thực hiện nghiêm quy định xử phạt về bằng FC, hàng hóa trong các cảng sẽ bị ứ đọng….

Theo ông Đinh Nam Dinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, sau khi Bộ GTVT yêu cầu các sở GTVT phổ biến quy định về bằng FC thì Sở GTVT TP chỉ một lần tổ chức phổ biến cho khoảng 10 doanh nghiệp vận tải. “Cách tổ chức này đã làm nhiều doanh nghiệp vận tải không tiếp cận được đầy đủ thông tin về yêu cầu chuyển đổi bằng lái FC, nhất là các doanh nghiệp ngoài hiệp hội” - ông Dinh nói.

Còn ông Bùi Văn Quan, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, lại cho rằng các tài xế không mặn mà với việc chuyển bằng lái FC vì họ cân nhắc ngày công với tâm lý không có bằng FC thì học chạy xe khác, hạng khác. Nếu không cho họ chạy, thiệt hại không chỉ các doanh nghiệp vận tải mà ảnh hưởng đến kinh tế chung do hàng hóa bị ứ đọng ở các cảng. Chưa hết, tiêu chuẩn để thi lấy bằng lái FC quá cao, chương trình trùng lắp, nên xem lại…

Ông Đặng Đức Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đặng Tiến, cho rằng bằng FC thực chất chỉ là việc đổi bằng lái nhưng lại đặt ra nhiều quy định quá khắt khe… “Nên tạo điều kiện để các tài xế lái xe đầu kéo có bằng lái C, D, E được dự thi sát hạch lái xe bằng FC chứ không nên phân loại dựa trên thâm niên (ba năm), số km chạy xe an toàn (50.000 km) mới được xét đặc cách cấp bằng FC”.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Dương Hồng Thanh cho rằng nên xem xét theo hướng là ai đã có bằng C, đang lái ôtô đầu kéo sơmi rơmoóc chỉ cần qua đợt sát hạch là được chuyển đổi qua bằng FC sẽ giải tỏa áp lực cho các cơ sở đào tạo, sát hạch và doanh nghiệp…

Doanh nghiệp bao, vẫn ngán! Một tài cho biết từ đầu tháng 7 đến nay, anh vẫn lái ôtô kéo sơmi rơmoóc dù chưa có bằng FC. “Công ty có nói nếu bị CSGT xử phạt thì họ lo nhưng tôi rất sợ vì ngoài việc đóng tiền phạt còn có thể bị giam bằng lái 60 ngày. Việc lấy bằng FC vừa mất thu nhập vừa mất tiền đóng lệ phí nên thiệt hại đủ điều. Nếu không chạy xe container, chúng tôi có thể chọn lái thứ khác để đảm bảo thu nhập…” - anh nói.

MINH PHONG