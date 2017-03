Đòi 3 triệu đồng, lĩnh 16 năm tù

Bành Hải Đông khóc nức nở trước vành móng ngựa



Sáng ngày 19/6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Bành Hải Đông (SN 1956), trú tại xóm Hoa Mũ, xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ, Nghệ An.Bành Hải Đông và Nguyễn Văn Tân vốn là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Cuối năm 2009, hai người quyết định góp vốn để buôn đá dăm. Đông đưa cho Tân 3 triệu đồng lên Quỳ Hợp (Nghệ An) để lấy hàng. Sau mấy lần buôn bán quay vòng vốn nhưng khi Đông đòi tiền vốn, tiền lãi thì Tân không chịu trả.Tối ngày 28/11/2011, Đông đến nhà Tân để đòi nợ. Lấy lý do hàng chưa bán được nên chưa thể thanh toán. Nói chuyện một lúc thì hai người to tiếng với nhau. Tân thách thức: “Tao không trả mày làm gì được tao?”. Bị bạn thách thức nhiều lần, Đông tức giận vơ con dao nhọn trên bàn đâm một nhát vào ngực Tân. Được đưa đi cấp cứu nhưng Nguyễn Văn Tân đã tử vong do vết thương quá nặng.Sau khi gây án, Bành Hải Đông chạy trốn vào miền Nam. Biết không thể trốn tránh được pháp luật, ngày 10/3/2012, Bành Hải Đông đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú.Tại phiên tòa, Bành Hải Đông đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời nói sau cùng, Bành Hải Đông bật khóc nức nở: “Bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới anh Tân và vợ, con anh ấy. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội trở về xã hội, chuộc lại lỗi lầm của mình”.HĐXX đã tuyên phạt Bành Hải Đông 16 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 158 triệu đồng và cấp dưỡng cho bố mẹ nạn nhân mỗi người 500 nghìn đồng/tháng.Theo Quang Anh (Dân trí)