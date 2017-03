Đôi bạn thân chọn ngày đẹp đi... cướp

Đoàn Quốc Hoàng và Đinh Công Huy Hoàng (đều sinh 1994, trú đường Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình, TP Huế, TT-Huế) từ nhỏ chơi thân với nhau. Khi học cấp 1, đôi bạn này học rất chăm chỉ, siêng năng, hầu như năm nào cũng có giấy khen. Thế nhưng, từ khi lên cấp 2, cả Quốc Hoàng và Huy Hoàng đều học hành sa sút.



Hai chú nhóc đến lớp lúc nào cũng giở giọng đại ca, thành lập các nhóm khiến các bạn trong trường rất sợ. Để tỏ vẻ là người sành điệu, giờ giải lao, Quốc Hoàng và Huy Hoàng lại giải trí bằng những hơi thuốc lá và từ đó chúng nghiện thuốc lúc nào cũng không hay. Năm học lớp 7, Quốc Hoàng và Huy Hoàng bắt đầu nghiện game online.





Quốc Hoàng (trái) và Huy Hoàng

Để có tiền chơi game, cả hai đã nói dối bố mẹ là xin tiền để nộp học thêm. Bố mẹ thì lo bán buôn, suốt ngày đầu tắt mặt tối, nghe con học thêm để bổ sung kiến thức, họ rất phấn khởi, vì vậy chi tiền mà không hề đắn đo. Họ không ngờ, chính những món tiền đó đã dần đẩy đưa chúng đến vũng bùn lầy. Giữa năm lớp 8, Quốc Hoàng bỏ học dù gia đình ra sức khuyên can. Còn Huy Hoàng cũng nhiều lần định bỏ học, nhưng bố mẹ van xin, khóc lóc nên cậu đi học cho... có lệ!



Từ ngày Quốc Hoàng bỏ học, Huy Hoàng cũng đến lớp bữa đực, bữa cái. Lúc đầu là nghiện thuốc lá, nghiện game online, dần dần có ít tiền bố mẹ, anh chị cho, hai chàng rủ nhau đi nhậu. Nhậu say lại hát karaoke...



Nhưng, tiền được cho cũng sớm cạn, trong khi đó Quốc Hoàng và Huy Hoàng đã “ăn quen bén mùi” với các thú đại gia”. Đôi bạn tuổi teen quyết định đi cướp giật tài sản và xem bói để chọn ngày tốt “khai trương” nghề cướp giật.



Được thầy phán ngày, giờ, cả hai lên đường “làm ăn”. Lấy xe của gia đình rồi tháo biển kiểm soát, cả hai chở nhau quần đảo khắp các tuyến đường để "khảo sát".



Khoảng 10h ngày 21/5, Quốc Hoàng chở Huy Hoàng đến xã Quảng Thọ (Quảng Điền, TT-Huế), thấy chị Nguyễn Thị Xuân Bích đạp xe cùng chiều có đeo sợi dây chuyền, Quốc Hoàng áp sát xe để Huy Hoàng giật dây chuyền rồi bỏ chạy về TP Huế bán được 500.000 đồng.



Sau phi vụ trót lọt đó, ngày 29/5, chúng lại về Quảng Điền phát hiện Lê Thị Thu Hà điều khiển xe máy, trước giỏ xe có 1 túi xách da liền vượt lên xe chị Hà, giật túi xách bỏ chạy.



Chị Hà tri hô. Người dân đã truy đuổi gần 2km và bắt giữ được hai cậu. Toàn bộ giá trị tài sản trong túi xách của chị Hà là 5.030.000 đồng.



Qua quá trình đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án, cặp “song Hoàng” khai nhận với thủ đoạn tương tự, trong vòng chưa đầy 1 tháng đã thực hiện 6 vụ cướp giật trên địa bàn Quảng Điền và TP Huế, với giá trị tài sản chiếm đoạt gần 8.000.000 đồng. Đến vụ thứ 7 thì bị bắt giữ.



Trong những lần thực hiện vụ các vụ cướp giật đó, có 3 lần Quốc Hoàng, Huy Hoàng áp sát xe làm nạn nhân bị ngã, nhưng rất may chỉ trầy xước nhẹ



Với những hành vi nêu trên, ngày 18/1, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Quốc Hoàng và Huy Hoàng mỗi người 18 tháng tù. Tại phiên tòa, khi HĐXX cho phép bố mẹ hai "cậu" bổ sung lời bào chữa vì bị cáo dưới tuổi vị thành niên, ông Đoàn Văn Ái - bố Quốc Hoàng thành thật: “Tôi xin lỗi quý tòa vì lâu nay chúng tôi không biết cách quản lý con. Con về xin tiền đi nộp học, tôi tin tưởng đưa ngay mà không một chút nghi ngờ. Hôm nay, những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi rất đau xót khi thấy con mình đứng trước vành móng ngựa. Một phần lỗi do chúng tôi”.



Những lời phát biểu của ông Ái khiến không ít người dự khán phải suy nghĩ. Thực trạng học sinh đua đòi bạn bè, sa đà ăn chơi để rồi trở thành những phạm nhân "trẻ măng" quả thực đáng báo động.





(Theo Công an TP Đà Nẵng)