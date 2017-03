Đòi bồi thường ba cây lêkima

Nên dĩ hòa vi quý Nếu xác định đúng ba cây lêkima do bà U. trồng từ năm 1975 thì dù có trồng trên lối đi chung cũng được xem là tài sản của bà. Muốn chặt ba cây này, bà L. phải thỏa thuận với bà U. hoặc yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp chứ không thể tự ý chặt được. Yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà U. có được tòa chấp nhận không và mức bồi thường cụ thể bao nhiêu sẽ do tòa cân nhắc, quyết định. Tuy nhiên, theo tôi, dù sao thì sự việc cũng đã lỡ rồi, bà U. với bà L. là hàng xóm thì nên dĩ hòa vi quý với nhau để giữ tình cảm láng giềng. Đúng, sai thì chưa biết nhưng chắc chắn theo đuổi vụ kiện này sẽ làm cả hai bên phải tốn nhiều thời gian, công sức và mất mát cái nghĩa, cái tình. Luật sư LÊ DŨNG, Đoàn Luật sư TP.HCM