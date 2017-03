Đòi bồi thường vì bị sa thải

TAND TP.HCM vừa quyết định nghị án kéo dài vụ tranh chấp lao động giữa bà Trần Thị Thanh Cúc và Công ty TNHH Thương mại HB - KMIX do vụ việc phức tạp.

Trước đó, xử sơ thẩm ngày 21-9-2012, TAND quận 3 đã tuyên quyết định sa thải của công ty là trái luật, buộc bồi thường hơn 55 triệu đồng...

Bất ngờ bị kỷ luật

“Tôi và công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tôi làm tổ trưởng, chuyên điều người đi làm vệ sinh nhà cửa và các công trình cho khách hàng của công ty. Suốt thời gian làm việc, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa từng bị kỷ luật. Bất ngờ, ngày 13-1-2011, tôi nhận được quyết định cho thôi việc mà không nêu rõ lý do và không được báo trước” - bà Cúc trình bày tại phiên phúc thẩm.

Tiếp đó, bà Cúc yêu cầu công ty bồi thường hơn 90 triệu đồng do vi phạm thời gian báo trước, tiền lương và phụ cấp lương những ngày không được làm việc, hai tháng lương do bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và trợ cấp thôi việc do bà không muốn trở lại làm việc...

Tự ý điều người?

Đại diện công ty phản bác: “Bà Cúc có lỗi khi tự ý điều người của công ty đi làm vệ sinh cho công ty khác. Sau đó bà còn ký hợp đồng dịch vụ với công ty này nhưng hiện đã thanh lý”.

Cụ thể hơn, vị này nêu: “Ngày 10-1-2011, giám sát vùng của công ty chúng tôi phát hiện một nhân viên nữ dưới quyền điều hành của bà Cúc đang làm vệ sinh tại Công ty P. Việc làm này là vi phạm nội quy vào loại đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản cho công ty. Công ty có sai sót là sử dụng ngôn từ không đúng. Lẽ ra là quyết định sa thải nhưng công ty ghi là buộc thôi việc. Sau khi sa thải, công ty có báo với Phòng LĐ-TB&XH quận 3...” - đại diện công ty trình bày.

Việc này, bà Cúc lý giải: “Tôi đứng ra bảo lãnh xin cho mẹ của nhân viên này vào làm vệ sinh cho Công ty P. Hôm đó mẹ của cô ấy bị bệnh nên cô ấy làm thay cho mẹ mình. Hoàn toàn không có việc tôi điều động người làm riêng”.

Luật sư của bà Cúc cho rằng công ty giao nộp cho tòa hợp đồng dịch vụ bản phôtô là không có giá trị pháp lý, không thể sử dụng làm chứng cứ buộc bà Cúc có hành vi làm thêm ở Công ty P. Công ty cũng không chứng minh bà Cúc có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của công ty theo quy định, cũng như không chứng minh được lỗi của bà Cúc. Do vậy, đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu của bà Cúc.

Sau khi xem xét, tòa quyết định nghị án kéo dài.

Công ty không chứng minh được thiệt hại Bản án sơ thẩm nhận định bà Cúc tự mình cung cấp dịch vụ và phân công nhân viên của công ty dọn dẹp vệ sinh văn phòng cho công ty khác là có lỗi. Tuy nhiên, công ty cho rằng bà Cúc có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng nhưng không chứng minh thiệt hại tài sản cụ thể thế nào. Công ty không có tổ chức công đoàn nên họp xét kỷ luật bà Cúc chỉ có trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng dịch vụ, không có người đại diện theo pháp luật của công ty tham gia. Việc sa thải là trái pháp luật nên công ty phải hủy quyết định. Do quyết định của công ty là quyết định xử lý kỷ luật nên công ty không phải bồi thường tiền lương 45 ngày không báo trước mà chỉ phải bồi thường hai tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hơn 55 triệu đồng.

