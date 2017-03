Đòi cả triệu đô tiền góp liên doanh

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa tuyên hủy án lần hai vụ tranh chấp hợp đồng liên doanh giữa Công ty S. với Bộ GTVT và Công ty C. do tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ…

Níu áo đòi hơn 2,6 triệu USD

Tại phiên xử, Công ty S. (công ty nước ngoài) trình bày, tháng 3-1992, công ty ký hợp đồng với xí nghiệp tiền thân của Công ty C., góp vốn thành lập một công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, theo sự phê duyệt của Bộ GTVT - Bưu điện (tên gọi lúc đó của Bộ GTVT). Trong quá trình hoạt động, công ty không rõ công ty liên doanh có lợi nhuận bao nhiêu vì bên đối tác giữ sổ sách. Nay do một số trục trặc, liên doanh đã giải thể, Bộ GTVT bảo lãnh cho việc liên doanh nên phải cùng với Công ty C. liên đới trả lại cho Công ty S. toàn bộ phần góp vốn ban đầu, cộng cả tiền lãi là hơn 2,6 triệu USD.

Bộ GTVT không đồng ý với việc yêu cầu của nguyên đơn vì Bộ không phải là một bên tham gia trong liên doanh, không phải là người bảo lãnh nên không chịu trách nhiệm. Việc góp vốn đầu tư vào liên doanh giữa các bên là lời cùng chia, lỗ cùng chịu và tự chịu trách nhiệm về kết quả liên doanh. Việc giải thể liên doanh này cũng không phải do Bộ quyết định.

Đồng bị đơn là Công ty C. xác định không rõ số vốn góp của Công ty S. vào liên doanh là bao nhiêu. Hiện bị đơn không giữ sổ sách kế toán của công ty liên doanh nên cũng không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Chưa có cơ sở giải quyết

Trước đó, xử sơ thẩm lần một vào tháng 9-2009, TAND TP.HCM bác toàn bộ yêu cầu của phía nguyên đơn. Gần một năm sau, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM hủy án để xét xử lại. Tòa nhận định cấp sơ thẩm chưa xác định được liên doanh hoạt động lời lỗ thế nào, chưa làm rõ tài sản của liên doanh sau khi giải thể thì ai quản lý…

Xử sơ thẩm lần hai vào tháng 8-2012, TAND TP.HCM ghi nhận Bộ GTVT không phải là một bên tham gia trong liên doanh và không thể coi công văn của Bộ phê duyệt cho phép công ty trong nước liên doanh với công ty nước ngoài là cam kết bảo lãnh. Nguyên đơn yêu cầu Bộ GTVT liên đới hoàn trả vốn đầu tư và bồi thường thiệt hại là không có cơ sở chấp nhận. Đồng thời, HĐXX cũng bác yêu cầu của nguyên đơn đối với Công ty C. vì không có căn cứ.

Xử phúc thẩm lần hai vừa qua, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhận định nguyên đơn cho rằng các giấy phép, biên bản họp giữa các bên có giả mạo nhưng tòa cấp sơ thẩm không trưng cầu giám định là thiếu sót. Tòa cấp sơ thẩm cũng không yêu cầu các bên cung cấp báo cáo thuế, báo cáo tài chính để đánh giá lời lỗ làm cơ sở trả vốn cho nguyên đơn. Việc thu thập chứng cứ không đầy đủ không thể bổ sung ở cấp phúc thẩm nên cần hủy án xét xử lại.

Không thể bắt Bộ chịu trách nhiệm Công ty nước ngoài không thể đòi Bộ GTVT liên đới trách nhiệm trong vụ này. Việc giới thiệu hoặc đồng ý về mặt nguyên tắc để các bên đi đến thành lập công ty liên doanh là việc của cơ quan chủ quản nhằm giới thiệu tiềm năng của đơn vị do mình quản lý. Còn việc thành lập công ty liên doanh có trình tự, thủ tục riêng và thẩm quyền của bộ khác. Công ty nước ngoài đã ngộ nhận vụ việc. Không thể xem công văn của Bộ GTVT cho phép xí nghiệp, công ty trong nước tiến hành ký kết hợp đồng liên doanh với đối tác là một cam kết bảo lãnh... Luật sư TRẦN HẢI ĐỨC, Đoàn Luật sư TP.HCM

HOÀNG YẾN