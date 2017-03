Đòi chi phí tái tạo do bị… rạch mặt

Trước đây tôi cũng đã yêu cầu làm rõ các nghi can là những người thân của bị cáo Tâm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không đủ chứng cứ buộc tội. VKS vừa nhận hồ sơ từ tòa, chúng tôi đang xem xét lại. Nếu cần, viện sẽ chuyển hồ sơ sang công an để điều tra bổ sung hoặc viện sẽ tự điều tra bổ sung. Ông NGUYỄN HỮU TIẾN, Phó Viện trưởng VKSND huyện Phú Hòa Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế, tính được thành tiền do bên vi phạm gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút. (Trích Điều 307 BLDS)