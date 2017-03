Đòi chia nhà với cháu

TAND TP.HCM vừa đình chỉ giải quyết về việc phân chia tài sản chung giữa ông X. với hai người cháu gọi ông bằng cậu. Tòa cho rằng hàng thừa kế thứ nhất vẫn còn, ông X. là hàng thừa kế thứ hai... nên không thể đáp ứng yêu cầu chia tài sản của ông. Trong vụ án còn nổi lên vấn đề là xác định con nuôi như thế nào là hợp lý.

Cậu cháu ra tòa

Theo hồ sơ, tháng 5-2008, ông X. nộp đơn khởi kiện tại TAND TP.HCM yêu cầu chia thừa kế một căn nhà và đất tại đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh). Ông X. trình bày căn nhà trên là của anh ruột ông, một người sống độc thân giờ đã mất. Người thừa kế giờ chỉ còn lại ông và hai người cháu - con của em gái (người em này cũng đã mất). Theo quy định thì ông và hai người cháu (thừa kế thế vị của mẹ) mỗi bên sẽ được hưởng 50% giá trị di sản.

Ngay sau khi ông X. nộp đơn khởi kiện thì anh C. - con nuôi của anh ông X. - chủ hộ căn nhà đang được đưa ra chia thừa kế khiếu nại. Anh bảo căn nhà trên là do cha nuôi để lại với tâm niệm làm nhà thờ tự, không giao cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Anh được cha nuôi giao phó chăm lo và bảo quản từ trước đến nay. Anh đề nghị tòa không giải quyết thừa kế cho bất kỳ ai.

Sau đó, tòa đã đưa anh C. vào tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Sau một quá trình khởi kiện, tháng 8-2011, ông X. thay đổi yêu cầu từ quan hệ pháp luật thừa kế sang chia tài sản chung do thời hiệu khởi kiện về chia thừa kế không còn.

Đúng là con nuôi

Tại phiên xử vừa qua, đại diện của ông X. vẫn giữ ý định chia tài sản. Tuy nhiên, hai người cháu của ông này thì lắc đầu, đề nghị cứ giữ nguyên trạng.

Cũng tại phiên xử, phía ông X. phủ định luôn cả tư cách con nuôi của anh C. Bên này cho rằng anh C. chính là con ruột của ông X., gọi người đã khuất là bác. Trên thực tế, anh của ông X. nhận rất nhiều con nuôi trong thời gian còn sống nhưng chỉ trên danh nghĩa, không có giấy tờ. Anh C. được anh của ông X. nuôi và cho đi học không phải là tài liệu chứng minh anh là con nuôi. Và theo tờ khai gia đình thì anh của ông X. đã khai báo anh C. là cháu của ông chứ không phải con nuôi.

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX nhận định do các bên không đồng ý với việc phân chia tài sản chung nên đình chỉ vụ án. Đồng thời, tòa xác nhận anh C. là con nuôi của người để lại di sản. Bởi anh được nhận nuôi, đem về ở từ nhỏ. Tài liệu hồ sơ, giấy đăng ký đi học cũng xác định anh C. là con nuôi. Các thành viên khác trong gia đình cũng xác nhận điều này. Do vậy hàng thừa kế thứ nhất của người đã khuất phải là anh C. Việc đòi chia tài sản chung của hàng thừa kế thứ hai không có giá trị nên cũng cần đình chỉ giải quyết vụ án này.

Trong vụ án này, vấn đề gây tranh cãi là việc xác định con nuôi thực tế khi không có giấy tờ chứng nhận sao cho hợp lý. Việc nhận con nuôi là thực tế tồn tại từ lâu đời ở nước ta với nhiều lý do và mục đích khác nhau. Đó có thể từ lý do nhân đạo, lòng tốt hay một lý do nào khác... Nhận con nuôi không đăng ký hiểu theo nghĩa rộng là việc chỉ nhận con nuôi trên danh nghĩa, làm phúc... Việc nhận con nuôi như đã nói trên không có giấy tờ và chỉ nhằm khuếch trương việc làm tốt, nhân nghĩa ở đời. Điều đó khác với việc đăng ký hợp pháp, nhận con nuôi coi như con trong gia đình. Luật từ trước đến nay đều quy định khá rõ ràng, cụ thể khi nhận con nuôi hợp pháp thì phải ghi tên người con và sổ hộ tịch. Và Điều 50 Luật Nuôi con nuôi 2010 đã đi vào bản chất thực tế của việc nhận con nuôi đó là có quy định kèm theo điều kiện như tuổi có phù hợp và đăng ký cụ thể như thế nào… Tuy nhiên, xét ở góc độ xã hội, việc nhận nuôi con nuôi phải xuất phát từ cái tâm và đảm bảo điều kiện chăm sóc cũng như một môi trường gia đình tốt về tinh thần để đứa trẻ có thể phát triển lành mạnh. Luật cần có những quy định chặt chẽ hơn để tránh việc nhận nuôi con nuôi chỉ vì tiền bạc, danh lợi... Luật gia ĐẶNG ĐÌNH THỊNH, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam

HOÀNG YẾN