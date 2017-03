Dội chợ, giá trái cây giảm mạnh

Ghi nhận tại nhiều nhà vườn cho thấy thanh long ruột đỏ hiện chỉ còn 8.000-10.000 đồng/kg so với mức giá 90.000 đồng/kg cách nay hai tháng do liên tục rớt giá không phanh. Tương tự, thanh long ruột trắng hiện chỉ còn hơn 2.000-6.000 đồng/kg tùy loại, giảm mạnh so với mức giá khoảng 15.000 - 30.000 đồng/kg trước đó.

Trái cây được chế biến chỉ chiếm 11% Tại diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chuyên đề “Liên kết bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ trái cây vùng ĐBSCL” vừa được tổ chức, TS Võ Mai - phó chủ tịch Hội Làm vườn VN - cho biết hiện đa số trái cây VN được sử dụng dưới dạng trái cây tươi, tỉ lệ trái cây được sử dụng để chế biến còn khá thấp, chỉ chiếm khoảng 11% sản lượng. Theo bà Mai, không đa dạng các sản phẩm sau trái cây tươi là một trong những nguyên nhân khiến giá trị trái cây VN vẫn ở mức thấp so với nhiều nước, mức độ gặp rủi ro khá cao khi chỉ phụ thuộc vào một mặt hàng.

Ông Trần Hữu Hạnh (xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cho biết chưa có năm nào giá thanh long giảm nhanh và giảm mạnh trong một thời gian ngắn như hiện nay. “Chỉ trong vòng một tuần, giá thanh long giảm một mạch từ mức 7.000 đồng/kg xuống còn 2.000 đồng/kg, chưa đủ trả tiền điện, trong khi tiền vật tư nông nghiệp tăng chóng mặt nên hầu hết nhà vườn lâm vào cảnh thua lỗ nặng” - ông Hạnh than. Theo ông Nguyễn Văn Thành - chủ tịch HĐQT Công ty chuyên thu mua trái cây xuất khẩu An Phú A.P.P (TP.HCM), giá giảm mạnh là do thanh long vào vụ thu hoạch, sản lượng tăng. Trong khi đó, hơn 70% lượng thanh long VN xuất đi Trung Quốc, nhưng thời gian gần đây thị trường này hạn chế nhập.

Không chỉ thanh long, nhiều loại trái cây khác tại Đồng Nai và ĐBSCL cũng giảm giá mạnh ngay từ đầu vụ, thậm chí có nhiều loại giảm tới 50-60% so với cùng thời điểm năm trước, dù sản lượng thu hoạch chưa nhiều. Theo ông Lê Xuân Hoàng - chủ nhiệm HTX chuyên mua bán trái cây Vườn Xanh (Thống Nhất, Đồng Nai), hiện giá chôm chôm Thái bán tại vườn 15.000 đồng/kg - giảm gần 10.000 đồng so với thời điểm này năm ngoái, chôm chôm thường hơn 5.000 đồng/kg, sầu riêng Ri 6 khoảng 25.000 đồng/kg - giảm 7.000 đồng/kg, xoài ba mùa còn 2.000 đồng/kg, ổi và mít Thái giá cũng đang giảm mạnh.

“Xoài, thanh long và sầu riêng là những loại xuất đi Trung Quốc nhiều nhất, nhưng gần một tháng trở lại đây thị trường này nhập rất ít khiến giá giảm mạnh. Thương lái mua chôm chôm năm nay không còn tranh giành mua nguyên vườn như trước. Dù sắp tới ngày đoan ngọ mồng 5 tháng 5 nhưng chắc giá không đổi, thậm chí sẽ giảm mạnh khi nhiều loại trái cây bắt đầu chín rộ” - ông Hoàng lo lắng.

Ông Trần Văn Thích, thương lái chuyên mua sầu riêng xuất đi Trung Quốc tại Cai Lậy (Tiền Giang), cho biết gần 10 ngày nay đã ngưng xuất khẩu vì giá sầu riêng đi Trung Quốc giảm liên tục và thiếu ổn định. Dù sầu riêng Ri 6 được thương lái mua vào giá 20.000 đồng/kg, giảm 7.000 đồng so với trước đây một tuần, nhưng nhà vườn khó bán vì nhiều thương lái đang ngưng mua để tránh rủi ro.

Theo Nguyễn Trí (Tuổi Trẻ)