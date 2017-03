Đối đầu xe tải, ba thanh niên tử nạn

Vào thời điểm trên, Phan Văn Ngọc (16 tuổi) điều khiển xe máy biển số 75U1-4559 chở hai người bạn là Trần Công Hiếu và Lê Văn Đỏ bất ngờ đâm vào xe tải (biển số 60C-013.09) do anh Nguyễn Đa Vương (trú Đồng Nai) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, cả ba Ngọc, Hiếu, Đỏ chết tại chỗ. Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe máy chạy quá tốc độ lấn sang phần đường xe tải đi ngược chiều.

Vào lúc 20 giờ ngày 30-4, tại cầu Đăk Kơ Wet thuộc quốc lộ 24 (từ TP Kon Tum đi huyện Kon Rẫy) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết. Chiếc xe tải (biển số 82K-002.91) do tài xế Huỳnh Văn Nghiệp (trú TP Kon Tum) điều khiển đã va chạm với xe mô tô biển số 82B1-099.25 do anh Nguyễn Thế Hùng điều khiển. Hậu quả anh Hùng chết ngay tại chỗ.

Lúc 21 giờ cùng ngày, trên đường Phạm Hùng (TP Vĩnh Long), Lê Sỹ Nguyên và Nguyễn Bá Tùng (cùng ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long) cùng đi trên xe mô tô (biển số 66L4-7170) đã đâm vào trụ đèn chiếu sáng làm Tùng và Nguyên tử vong.

VIẾT LONG - DƯỠNG LIÊM - NGỌK LINH