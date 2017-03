Đòi được tiền vì có chứng cứ chứng minh yêu cầu

Tòa buộc chị TN phải thanh toán lại cho ông N. giá trị diện tích đất ở ấp Tân An; ngôi nhà cấp 4 cùng ngôi nhà phụ ở ấp Tân An và phần đất ở ấp Phú Sung (cùng huyện Trà Ôn) với tổng giá trị trên 628 triệu đồng; công nhận và giao cho chị TN được quyền sử dụng các tài sản nêu trên cùng chiếc xe máy.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, theo hồ sơ, tháng 5-2008, ông N. về Việt Nam và quen với chị TN. Dù tuổi tác chênh lệch nhau gần 30 tuổi nhưng hai người vẫn thấy hợp nhau nên chung sống như vợ chồng. Ông N. cho biết đã bỏ tiền cho bạn gái mua đất làm nhà, mua đồ trang sức… nhưng cô “vợ hờ” lại bảo lời ông nói có phần không thật.

Theo HĐXX, tuy ông N. không đứng tên quyền sử dụng đất nhưng bên chuyển nhượng đất đã xác nhận phần đất tại ấp Tân An, ấp Phú Sung là chuyển nhượng cho ông. Ngoài ra, tại biên bản hòa giải ở xã, chị TN cũng trình bày số tài sản trên do ông N. cho tiền chị để mua nhưng ông không thừa nhận việc tặng cho này nên có đủ căn cứ xác định các phần đất và tài sản trên đất do ông N. xuất tiền ra mua. Vì ông N. mang quốc tịch nước ngoài, ông không chứng minh được là người đủ điều kiện đứng tên nhà đất ở Việt Nam nên tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông, buộc chị TN phải thanh toán lại giá trị nhà đất bằng tiền. Còn chiếc xe, ông N. yêu cầu chị TN thanh toán lại cho ông 50% giá trị chiếc xe là 15 triệu đồng nhưng ông N. không chứng minh được là tài sản của ông hoặc tài sản chung với chị TN nên không có căn cứ để chấp nhận.

PHÚC TÂN