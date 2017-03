Đó là nhận định được đại diện Phòng CSGT Hà Nội đưa ra tại cuộc họp ngày 6-2 về việc triển khai thực hiện đổi giờ học, giờ làm do Sở GTVT TP Hà Nội tổ chức. Tại cuộc họp, đa số ý kiến cho rằng quyết định trên đã và đang gây ra những khó khăn nhất định cho người dân, trong khi lại chưa thể khẳng định được hiệu quả về giảm ùn tắc giao thông.

Hết ùn chỗ này thì ứ chỗ kia

Theo Sở GTVT, sau năm ngày đổi giờ học, giờ làm, bước đầu tình hình giao thông trên địa bàn TP đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, các đại biểu lại cho rằng đến nay nhiều người lao động tự do và sinh viên từ các tỉnh vẫn chưa quay lại Hà Nội làm việc, học tập. Vì thế phải đến cuối tháng 2 mới có thể đánh giá được hiệu quả thực sự của biện pháp này trong việc kéo giảm ùn tắc giao thông.

Do đổi giờ học, nhiều học sinh đã phải tranh thủ lót dạ lúc xế chiều để có sức học tập đến 19 giờ. Ảnh: T.VĂN

Đáng chú ý, đại diện Phòng CSGT Hà Nội đưa ra cảnh báo: Trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện một số điểm ùn tắc mới vào buổi chiều trên các tuyến phố Lý Thái Tổ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trường Tộ, Đại La. Không đồng tình, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội, đề nghị Phòng CSGT cho biết cụ thể nguyên nhân ùn tắc ra sao, có đúng là do đổi giờ học, giờ làm không. Khi đại diện Phòng CSGT khẳng định ùn tắc do các phụ huynh đến đón con ở các trường học trong khu vực đấy, ông Hùng trả lời: “Thế thì không phải ùn tắc do đổi giờ học, giờ làm mà chỉ là do các phụ huynh đón con em đi học gây ra”. Câu trả lời của vị giám đốc Sở đã khiến nhiều đại biểu ồ lên phản đối: “Đó là do đổi giờ học, giờ làm chứ còn gì nữa?!”.

“Đói thì làm sao học nổi”

Ông Mai Sỹ Nhật, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT) Hà Nội, cho biết sau gần một tuần thực hiện, đến nay có rất nhiều trường học gửi văn bản cho Sở kiến nghị điều chỉnh giờ học. Lý do là việc đổi giờ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh. “Hầu hết ý kiến đều cho rằng học sinh THPT phải học đến 19 giờ là quá muộn. Điều này khiến cho các em phải học trong tình trạng bụng đói, khó tiếp thu tốt kiến thức được. Hơn nữa, nhiều em phải 20 giờ mới về đến nhà, ăn cơm muộn rồi mệt mỏi thế thì học tiếp làm sao nổi” - ông Nhật nêu ý kiến. Ông Nhật còn nêu ra mối lo về an ninh khi có rất nhiều học sinh ở khu vực ngoại thành phải đi học xa, lại về muộn. Các giáo viên dạy ở các trường THPT cũng không an tâm công việc, bởi họ không biết gửi con ở đâu đến 19-20 giờ.

Ông Lê Anh Sắc, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ, cũng khẳng định: Việc đổi giờ học đã thay đổi cả quy trình đào tạo lẫn cuộc sống, sinh hoạt của giáo viên và sinh viên nhà trường. “Trước đây, trường chúng tôi thường chia ba ca học vào sáng, chiều và tối. Từ khi có quy định mới, chúng tôi chỉ bố trí được hai ca học nên quy trình đào tạo ảnh hưởng rất nhiều. Chúng tôi đề nghị TP cho trường được kết thúc việc học ca chiều lúc 18 giờ” - ông Sắc kiến nghị.

Ông Nhật cho biết đến cuối tuần này, Sở GD&ĐT sẽ họp với đại diện các phòng giáo dục và trường học để lắng nghe ý kiến. Nếu có quá nhiều điều bất hợp lý, Sở sẽ kiến nghị TP có những điều chỉnh phù hợp.

