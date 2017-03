Đòi lại sính lễ

Bắt buộc phải xác định lỗi Trong bất cứ quan hệ dân sự nào cũng bắt buộc phải xác định yếu tố lỗi để làm cơ sở tuyên án. Tòa không thể lấy lý do đương sự không yêu cầu mà bỏ qua. Nếu kỹ càng hơn, tôi cho rằng khi bị kiện, phía bị đơn hoàn toàn có thể phản tố yêu cầu nguyên đơn bồi thường danh dự, nhân phẩm cho mình. Phẩm giá của người con gái thiêng liêng, nhất là chuyện cưới hỏi. Người khác làm các thủ tục dạm ngõ rồi lại từ chối, thử hỏi sau sự cố này thì làng xóm, xã hội sẽ đánh giá thế nào về cô và uy tín của cô ra sao? Điều này tuy vô hình nhưng gây hậu quả rất lớn. Cạnh đó, nếu đúng nguyên nhân hủy cưới là do nhà trai thì họ sẽ bị mất toàn bộ số lễ vật đó. Bởi thực chất đó là tài sản họ cho con dâu tương lai nhưng bản thân họ không thừa nhận tư cách người con dâu đó. Do vậy những gì đã cho đi rồi sẽ không thể lấy lại. Kiểm sát viên cao cấp VÕ VĂN THÊM

Viện Phúc thẩm 3 VKSND Tối cao