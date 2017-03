Đòi lương bằng dao, lãnh án tử

TAND TPHCM ngày 30-8 đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi, ngụ tại quận 9) mức án tử hình về tội Giết người.



Tùng và Nguyễn Văn An là công nhân bốc xếp tại Cảng Phước Long (quận 9).



Ngày 21-7-2010, Tùng bị đuổi việc nhưng tiền lương của 13 ngày công chưa được trả.



An là trưởng nhóm, có nhiệm vụ chấm công, phát lương cho công nhân trong đội. Tối 6-8-2010, khi đang ngồi nhậu, Tùng điện thoại cho An nhiều lần định hỏi về tiền lương nhưng An không nghe máy.



Bực mình, Tùng cầm con dao đi vào cảng tìm An hỏi lý do không phát lương. An trả lời “do đội chưa phát”.



Hai bên lời qua tiếng lại, sẵn con dao đem theo, Tùng đâm An tử vong. Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn đến ngày 23-8-2010 thì ra đầu thú.



